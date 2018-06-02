NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈房仲愛上木雕　傾家蕩產沈迷不悔疑似行車糾紛　陸戰隊員遭槍擊身亡8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

男子第10次酒駕 判刑9月定讞

中央社2018/06/02 12:08
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北2日電）新竹縣一名張姓男子第10次酒駕遭逮，一審判刑9月，他以有小孩要照顧為由提起上訴，請求不要入監。但高院認為，張男一犯再犯、不知悔悟，日前仍判他9月徒刑，不得上訴。

以打零工維生的張姓男子去年9月12日凌晨在住處獨自飲用高粱酒，天亮後騎車外出遭警攔檢，測出吐氣酒精濃度達每公升0.86毫克。

新竹地方法院一審發現，張姓男子在此之前已經有9次酒駕的公共危險罪前案紀錄，卻再度酒後貿然騎車上路，吐氣酒精濃度達每公升0.86毫克，更超出標準值0.25毫克數倍，肇事率高達50倍以上。

一審認為，張姓男子一犯再犯、心存僥倖，審酌未造成他人傷亡，判刑9月。

張姓男子不服提起上訴，表示家中還有兩名未成年子女及高齡長輩要照顧，原審判刑過重，希望不要入監服刑。

台灣高等法院承審合議庭認為，張姓男子酒駕事證明確，且自103年起即犯下4次酒駕犯行，因而被合併判處2年徒刑而入獄，卻在執行完畢後8個月又犯案，應依累犯規定加重其刑。

高院判決書指出，張姓男子第10次犯酒駕，呼氣酒精濃度達每公升0.86毫克，可見他不知悔悟，且造成用路人高度危險，原審量刑並未逾越法定裁量範圍，駁回張男上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1070602

國民黨新竹縣長提名 馬英九...天揚本週股價飆漲逾4成 4...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan