一個便當1000元！政大人的回憶「香香自助餐」歇業了

▲開業將近 20 年的「香香自助餐」位於台北市文山區指南路政治大學校門旁，過去每到用餐時間，一定大排長龍。（圖／翻攝自 Google Map , 2018.6.2）

開業將近 20 年的「香香自助餐」位於台北市文山區指南路政治大學校門旁，過去每到用餐時間，一定大排長龍。熱情且幽默的老闆有個長年不變的習慣，就是幫客人結帳時，會大聲喊出比原始價格「高 10 倍」的價錢，常會嚇壞許多不知情的新生；不過這背後其實隱藏了十分「暖心」的原因。

一個便當賣 1000 元，有這種事？位於政大校門旁的「香香自助餐」，是許多政大師生們的共同回憶，日前該店老闆無預警宣布無限期歇業，消息一出震驚許多校友、學生，紛紛上網 PO 文表達心中的不捨與懷念。

身為該校校友的部落客「巴毛律師」，日前在臉書粉絲團 「巴毛律師混酥團」中 PO 文寫道，「香香自助餐」最知名的就是老闆自創的「10 倍」計價法。背後原因其實是老闆體諒早期許多學生比較貧窮，飯菜都只夾一點點，擔心他們在結帳時，會因為數字太少而感到不好意思，因此都會在報價後面多加一個「0」，學生付費時則要自己減去一個「0」。長年下來，這變成了該店的特色，「這是政大人的共同回憶！」

事實上，老闆的暖心舉動不只如此，店內牆上總會貼著宣傳「待用餐券」的海報，而學校老師和善心人士便會在此認捐便當，讓那些沒有錢買便當的同學和附近長者，能夠免費飽餐一頓。



▲「香香自助餐」的老闆（圖）總在店內牆上貼著宣傳「待用餐券」的海報，讓學校老師和善心人士在此認捐便當。（圖／翻攝自臉書巴毛律師混酥團, 2018.6.2）



▲「香香自助餐」店內牆上總會貼著宣傳「待用餐券」的海報，而學校老師和善心人士便會在此認捐便當。（圖／翻攝自政大學務電子報 , 2018.6.2）

「巴毛律師」還在文中提到，老闆過去也曾為了讓學生們餐餐兼顧營養，發明許多奇妙的菜色；例如怕學生不會挑魚刺而不吃魚，特別把魚肉給剃下來，變成一道「懶人魚」。每到颱風天，老闆還會在學生夾菜之前大吼：「颱風過後菜很貴，要夾要想清楚！」如今回想起來，處處是老闆體貼學生的用心。

「巴毛律師」也在文末感慨道：「香香要關門這件事對政大人來說根本集體創傷，不知道老闆以後會不會再開店，也不知道以後還會不會有這種凝聚好幾代校友共同回憶的店。」最後並相當感謝老闆帶給政大人的歡樂回憶。