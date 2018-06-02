老美最常搜尋單字拼法 beautiful居冠

（中央社記者顏伶如波特蘭1日專電）一年一度的「全美拼字大賽」激烈競爭之際，「谷歌搜尋趨勢」公布老美最容易拼錯的單字為「美麗的」（beautiful）。

就在「全美拼字大賽」（National Spelling Bee）登場之際，「谷歌搜尋趨勢」（Google Trends）跟隨新聞熱潮，公布美國民眾過去一年來，最常在谷歌搜尋「怎麼拼」（how to spell）的單字為何。

「谷歌搜尋趨勢」推特帳號本週稍早公布統計結果圖表，列出全美50州民眾最常搜尋「怎麼拼」單字為何。