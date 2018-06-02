當真內含豹骨？陸鴻茅藥酒：商業機密

（中央社台北2日電）在中國大陸爭議不斷的鴻茅藥酒，因為宣稱內含豹骨成分，近日遭多人去函政府有關單位要求鴻茅公司說明豹骨來源，但鴻茅公司卻以「商業機密」為由拒絕說明。

豹在中國大陸屬於國家一級保護動物，自2006年1月1日起，已全面禁止從野外獵捕豹類和收購豹骨。不過當時宣布禁令，為避免經濟損失，准許藥品生產企業將現有庫存的豹骨繼續使用完畢。

雪花新聞報導，根據「中華人民共和國藥典」公開的鴻茅藥酒處方，一劑處方所需豹骨為15公克，一劑處方可製造鴻茅藥酒18萬7000公克。鴻茅藥酒所屬公司內蒙古鴻茅國藥股份有限公司年產3000萬瓶，經換算每年需要1203公斤豹骨。