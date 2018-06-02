當真內含豹骨？陸鴻茅藥酒：商業機密

（中央社台北2日電）在中國大陸爭議不斷的鴻茅藥酒，因為宣稱內含豹骨成分，近日遭多人去函政府有關單位要求鴻茅公司說明豹骨來源，但鴻茅公司卻以「商業機密」為由拒絕說明。
豹在中國大陸屬於國家一級保護動物，自2006年1月1日起，已全面禁止從野外獵捕豹類和收購豹骨。不過當時宣布禁令，為避免經濟損失，准許藥品生產企業將現有庫存的豹骨繼續使用完畢。
雪花新聞報導，根據「中華人民共和國藥典」公開的鴻茅藥酒處方，一劑處方所需豹骨為15公克，一劑處方可製造鴻茅藥酒18萬7000公克。鴻茅藥酒所屬公司內蒙古鴻茅國藥股份有限公司年產3000萬瓶，經換算每年需要1203公斤豹骨。
根據資料顯示，每隻成年豹的骨頭重量約為2公斤，等於鴻茅公司一年就至少需要600隻豹的骨頭；2006年全面禁止從野外獵捕豹類和收購豹骨後，鴻茅藥酒至今最少需要多達7200隻豹。
但根據國家林業局中國重點陸生野生動物資源調查局公布，大陸目前豹的數量僅存3310隻。
鴻茅公司遭質疑，不可能還有這麼多豹骨庫存，如果不是非法走私、收購豹骨，就是涉嫌以假充真與廣告不實。為此，陸續有人向政府相關單位提出申請，要求強制鴻茅公司公開豹骨來源。
不過大陸公益人士雷闖今天早上在微博公布內蒙古食藥監局的告知書，內容稱鴻茅公司豹骨購入管道、數量等訊息涉及「商業機密」，公開後可能有損該公司合法權益，經書面徵求鴻茅公司意見，該公司書面回覆「不同意公開」。
告知書並稱，經現場核實發票、帳本、生產記錄、庫存數量，鴻茅公司豹骨的購買、使用、庫存數量吻合。從藥品安全性角度，「不公開不會對公共利益造成重大影響」。為此，依法不予公開。
告知書最後還說，如果對內容不服，可以在收到後6個月內向法院提告。
對於內蒙古食藥監局如此回覆，大陸網民反問，保護動物是公共利益，豈能以商業秘密為由，迴避有沒有用豹骨？有人說，終於知道什麼叫「官商一家」；還有人形容為「有打假球的球員，又有吹黑哨的裁判」。（編輯：楊昇儒）1070602