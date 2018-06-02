美防長質疑陸南海意圖 重申與台軍事合作

（中央社新加坡2日綜合外電報導）美國國防部長馬提斯說，美國願與中國建立成果導向的關係，但北京在南海的行徑，意圖令人質疑，必要時美方將強力對抗。他並重申致力與台灣合作，提供防衛所需的物資與服務。

正值美中兩國在南海的關係更加緊繃之際，馬提斯（Jim Mattis）今天在新加坡的亞洲安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表以上評論。

這番談話也凸顯，美國總統川普政府一方面在北韓議題上尋求中國合作，一方面又要在爭議不斷的南海因應北京當局種種活動，美方如何在兩者之間取得平衡，作法受到注目。