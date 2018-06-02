NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈房仲愛上木雕　傾家蕩產沈迷不悔疑似行車糾紛　陸戰隊員遭槍擊身亡8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美防長質疑陸南海意圖 重申與台軍事合作

中央社2018/06/02 12:27
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社新加坡2日綜合外電報導）美國國防部長馬提斯說，美國願與中國建立成果導向的關係，但北京在南海的行徑，意圖令人質疑，必要時美方將強力對抗。他並重申致力與台灣合作，提供防衛所需的物資與服務。

正值美中兩國在南海的關係更加緊繃之際，馬提斯（Jim Mattis）今天在新加坡的亞洲安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表以上評論。

這番談話也凸顯，美國總統川普政府一方面在北韓議題上尋求中國合作，一方面又要在爭議不斷的南海因應北京當局種種活動，美方如何在兩者之間取得平衡，作法受到注目。

馬提斯按照預先準備好的講稿說：「中國的南海政策與我方戰略承諾的開放性形成鮮明對比，這使得中國更廣泛的目標為何，引人質疑。」他補充說，近期將訪問中國。

他說：「美國將持續追求與中國建立具建設性、成果導向的關係，可能的話將合作、必要時將強力對抗…我們當然也認定，任何能持續發展的印度－太平洋秩序，都有中國的角色。」

馬提斯說，北京當局先前在南海各處部署了一系列的軍事設施，包括反艦飛彈、地對空飛彈與電子干擾器等。中國已將南海的人工島與其他海上設施打造為更強的軍事設施。

北京當局還曾讓重型轟炸機降落在西沙群島永興島（Woody Island）。馬提斯說：「儘管中國說法相反，但部署這些武器系統，直接關係於軍事用途，目的正是恫嚇和脅迫。」

馬提斯重申，五角大廈致力於與台灣合作，提供自我防衛所需的物資與服務。這樣的說法可能會激怒北京當局。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070602

國道貨櫃車撞護欄 大溪車...海陸上兵疑行車糾紛遭槍擊身...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan