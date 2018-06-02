美防長質疑陸南海意圖 重申與台軍事合作

（中央社新加坡2日綜合外電報導）美國國防部長馬提斯說，美國願與中國建立成果導向的關係，但北京在南海的行徑，意圖令人質疑，必要時美方將強力對抗。他並重申致力與台灣合作，提供防衛所需的物資與服務。
正值美中兩國在南海的關係更加緊繃之際，馬提斯（Jim Mattis）今天在新加坡的亞洲安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表以上評論。
這番談話也凸顯，美國總統川普政府一方面在北韓議題上尋求中國合作，一方面又要在爭議不斷的南海因應北京當局種種活動，美方如何在兩者之間取得平衡，作法受到注目。
馬提斯按照預先準備好的講稿說：「中國的南海政策與我方戰略承諾的開放性形成鮮明對比，這使得中國更廣泛的目標為何，引人質疑。」他補充說，近期將訪問中國。
他說：「美國將持續追求與中國建立具建設性、成果導向的關係，可能的話將合作、必要時將強力對抗…我們當然也認定，任何能持續發展的印度－太平洋秩序，都有中國的角色。」
馬提斯說，北京當局先前在南海各處部署了一系列的軍事設施，包括反艦飛彈、地對空飛彈與電子干擾器等。中國已將南海的人工島與其他海上設施打造為更強的軍事設施。
北京當局還曾讓重型轟炸機降落在西沙群島永興島（Woody Island）。馬提斯說：「儘管中國說法相反，但部署這些武器系統，直接關係於軍事用途，目的正是恫嚇和脅迫。」
馬提斯重申，五角大廈致力於與台灣合作，提供自我防衛所需的物資與服務。這樣的說法可能會激怒北京當局。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070602