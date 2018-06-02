台塑邀學童放流魚苗　海洋永續經營

台塑企業辦理魚苗放流作業與雲林區漁會合作，於1日在箔子寮漁港進行施放作業，邀請三崙國小學童一同體驗魚苗放流外，亦邀請政府機關共同見證，放流魚種包括四絲馬鮁(午仔)及黃鱲鰺(紅衫)、黑鯛(黑格)等，為提高存活率，選擇魚苗體長大於5公分，今年魚苗放流總數為41萬尾。自2008年開始辦理魚苗放流以來，即將邁入第11年度，10年來魚苗放流數已超過436萬尾。

雲林區漁會表示，四絲馬鮁(午仔) 為雲林沿海珍貴漁種，藉由本次放流活動，提供午仔魚苗躲避及覓食之優良場所及豐富當地海洋漁業資源。且在台塑企業長期投入海洋復育的工作後，當地漁民反映以往極少捕獲之大體型午仔魚和漁獲量有明顯增加，亦希望魚苗放流作業持續辦理。台塑企業亦期望透過長久之魚苗放流復育，為我國海洋永續經營奠定良好的基石。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰說，除了致力豐富當地漁業資源外，台塑企業針對漁業資源保育教育宣導議題亦不遺餘力推廣，委請海洋專家前進本地校園開辦漁業資源保育宣導講習，瞭解、認識到親近海洋，期使資源保育觀念在校園開枝散葉，以多管齊下方式來促進地方漁業永續經營。



▲三崙國小學童一同體驗魚苗放流。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.01)