前財經主播跨界當作家 揭曉年輕人低薪困境原因

年輕人 22K 低薪困境一直是社會重要議題，曾擔任財經新聞主播的朱楚文，以不到 30 歲的年紀，就中英文訪問過讓百位全球科技、經濟巨擘等領袖，並將訪問內容集結成冊，揭曉年輕人低薪困境真相，其實與近年各國政府以救經濟為名，瘋狂印鈔票的原因有關。

書中藉訪問諾貝爾經濟學獎得主沙金特（Thomas J. Sargent），他指出，各國政府瘋狂進行量化寬鬆，印鈔票救經濟，間接造成年輕一代的財富被轉移，成為越存錢越窮的世代。

諾貝爾和平獎得主、窮人銀行創辦人尤努斯（Muhammad Yunus）博士更點出，全球經濟問題不是經濟不成長，而是盲目生產追求 GDP 數字成長，造成生產過剩、資源浪費，並且忽略貧富不均現象，造成經濟數字與民眾感受脫鉤。