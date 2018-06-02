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中央社

南韓青瓦台歡迎 美與北韓如期舉行川金會

中央社2018/06/02 12:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾2日專電）南韓青瓦台發言人今天向媒體發布簡訊說，美總統川普收到北韓國務委員長金正恩親筆信，可望拓寬和鞏固美與北韓通往高峰會談道路，青瓦台期待及關注將在新加坡舉行的川金會。

南韓聯合新聞通訊社報導，青瓦台一名幕僚今天接受韓聯社電話採訪時表示，川普正式確認將於6月12日舉行美國與北韓高峰會談。南韓懇切期盼川金會取得圓滿成功，開啟朝鮮半島新的和平時代。

青瓦台幕僚說，川金會如能促成有關各方宣布結束半島戰爭狀態，這將結束半島長達70年之久的戰爭狀態，開啟新時代的象徵性措施，值得歡迎。

報導指出，川普於美國當地時間1日下午在白宮接見北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲，隨後會見記者們表示，將於本月12日會晤金正恩，相信會談會取得莫大成功。

川普還說，將在舉行川金會前，討論宣布結束半島戰爭狀態事宜。此番話被解讀為，南北韓與美國有可能在新加坡舉行高峰會談，討論相關事宜。

報導稱，對此，青瓦台幕僚表示，宣布半島戰爭狀態結束，需以美國與北韓之間的對話進展順利為前提，在美國與北韓未就有關事宜協調一致的情況下，不可能宣布戰爭狀態結束。從川普的發言中可看出，截至目前，美國與北韓磋商進展十分順利。（編輯：陳俊碩）1070602

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