南韓青瓦台歡迎 美與北韓如期舉行川金會

（中央社記者姜遠珍首爾2日專電）南韓青瓦台發言人今天向媒體發布簡訊說，美總統川普收到北韓國務委員長金正恩親筆信，可望拓寬和鞏固美與北韓通往高峰會談道路，青瓦台期待及關注將在新加坡舉行的川金會。

南韓聯合新聞通訊社報導，青瓦台一名幕僚今天接受韓聯社電話採訪時表示，川普正式確認將於6月12日舉行美國與北韓高峰會談。南韓懇切期盼川金會取得圓滿成功，開啟朝鮮半島新的和平時代。

青瓦台幕僚說，川金會如能促成有關各方宣布結束半島戰爭狀態，這將結束半島長達70年之久的戰爭狀態，開啟新時代的象徵性措施，值得歡迎。