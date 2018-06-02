台中花博后里森林園區 2展館完工

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中世界花博各場館正積極興建中，台中市建設局今天表示，其中后里森林園區採用綠建材打造森林花園，園區內的發現館及遊客中心已完工，將於9月試營運。

台中世界花博將於11月3日開幕，分別在后里、外埔及豐原設置3大展區，建設局指出，其中的后里森林園區，以尊重自然環境工法，現地樹木保留共生，並採用可回收再利用的綠建材，打造一座能穿梭樹林、悠遊自在的森林花園。

后里森林園區的發現館及遊客中心，建設局表示，發現館與現地樟樹、楓香樹等原生樹種共生，以盡量不砍樹、不移樹，透過「閃避代替移植」的方式，設計綠活中庭，讓展館坐落於樹林中。