紅了！「台北橋機車瀑布」攝影照　登國家地理精選作品

「機車族」在台灣相當盛行，也被視為台灣特有的文化之一。每到交通顛峰時段，機車族塞滿整條馬路的情況屢見不鮮，其中「台北橋機車瀑布」，一張僅以平凡角度拍攝的照片，卻創造出震撼又壯觀的效果，意外成為近期《國家地理雜誌》所舉辦「國家地理年度旅行攝影師大賽」的 10 大編輯精選作品之一。

根據英國《每日郵報》報導，《國家地理雜誌》近期公布了 10 個編輯最喜愛的全球攝影「城市類」作品，其中包含西班牙巴塞隆納對稱建築物、 雲霧中的香港摩天大樓、舊金山金門大橋，而台灣也因為「機車文化」跟著入榜，台北大橋的「機車瀑布」入圍了 10 大優選作品之中。