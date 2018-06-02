NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒
即時跑馬燈房仲愛上木雕　傾家蕩產沈迷不悔疑似行車糾紛　陸戰隊員遭槍擊身亡8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
全球

紅了！「台北橋機車瀑布」攝影照　登國家地理精選作品

國際中心／綜合報導2018/06/02 13:17
▲「台北橋機車瀑布」壯觀景象，意外成為近期《國家地理雜誌》所舉辦「國家地理年度旅行攝影師大賽」的 10 大編輯精選作品之一。（圖／翻攝自國家地理網站）
▲「台北橋機車瀑布」壯觀景象，意外成為近期《國家地理雜誌》所舉辦「國家地理年度旅行攝影師大賽」的 10 大編輯精選作品之一。（圖／翻攝自國家地理網站）

「機車族」在台灣相當盛行，也被視為台灣特有的文化之一。每到交通顛峰時段，機車族塞滿整條馬路的情況屢見不鮮，其中「台北橋機車瀑布」，一張僅以平凡角度拍攝的照片，卻創造出震撼又壯觀的效果，意外成為近期《國家地理雜誌》所舉辦「國家地理年度旅行攝影師大賽」的 10 大編輯精選作品之一。

根據英國《每日郵報》報導，《國家地理雜誌》近期公布了 10 個編輯最喜愛的全球攝影「城市類」作品，其中包含西班牙巴塞隆納對稱建築物、 雲霧中的香港摩天大樓、舊金山金門大橋，而台灣也因為「機車文化」跟著入榜，台北大橋的「機車瀑布」入圍了 10 大優選作品之中。

國家地理網站指出，拍下這件「台北橋機車瀑布」作品的攝影師為來自香港的 M. CHAK ，他將這幅攝影作品命名為「摩托車瀑布」。 M. CHAK 表示，低成本和人口密度的關係，造就摩托車在台灣十分盛行的情況，而在通勤高峰時段的台北橋湧入大量的摩托車，遠看如同壯觀的瀑布一般，震撼的景象也讓外媒驚呼不斷。

國家地理年度攝影師大賽一共分成城市、自然和人文等 3 個類別，冠軍得獎者屆時可領到 1 萬美元獎金（約新台幣 30 萬元），並獲頒「國家地理旅遊攝影師」的稱號。

關鍵字國家地理雜誌台北橋機車瀑布攝影作品精選
金正恩豪宅曝光　噴泉花園如宮殿

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan