紅了！「台北橋機車瀑布」攝影照　登國家地理精選作品

「機車族」在台灣相當盛行，也被視為台灣特有的文化之一。每到交通顛峰時段，機車族塞滿整條馬路的情況屢見不鮮，其中「台北橋機車瀑布」，一張僅以平凡角度拍攝的照片，卻創造出震撼又壯觀的效果，意外成為近期《國家地理雜誌》所舉辦「國家地理年度旅行攝影師大賽」的 10 大編輯精選作品之一。
根據英國《每日郵報》報導，《國家地理雜誌》近期公布了 10 個編輯最喜愛的全球攝影「城市類」作品，其中包含西班牙巴塞隆納對稱建築物、 雲霧中的香港摩天大樓、舊金山金門大橋，而台灣也因為「機車文化」跟著入榜，台北大橋的「機車瀑布」入圍了 10 大優選作品之中。
國家地理網站指出，拍下這件「台北橋機車瀑布」作品的攝影師為來自香港的 M. CHAK ，他將這幅攝影作品命名為「摩托車瀑布」。 M. CHAK 表示，低成本和人口密度的關係，造就摩托車在台灣十分盛行的情況，而在通勤高峰時段的台北橋湧入大量的摩托車，遠看如同壯觀的瀑布一般，震撼的景象也讓外媒驚呼不斷。
國家地理年度攝影師大賽一共分成城市、自然和人文等 3 個類別，冠軍得獎者屆時可領到 1 萬美元獎金（約新台幣 30 萬元），並獲頒「國家地理旅遊攝影師」的稱號。