珠寶女企業家呂華苑 週一宣布參選澎湖縣長

（中央社澎湖縣2日電）出身澎湖、經營大東山珠寶的女企業家呂華苑4日將宣布參選澎湖縣長，期盼帶領澎湖天堂起帆領航。年底澎湖縣長選情將形成「6搶1」選局，是澎湖有史以來縣長選舉參選人數最多的一次。

呂華苑4日將在台北公司宣布參選澎湖縣長。她今天接受媒體電話受訪表示，10多年前返回澎湖經營珠寶與水族館等，走遍全縣各個角落，知道要建設澎湖成為實幸福島嶼，去年以10個月的時間來完成10萬字的「澎湖女兒的珍珠人生」一書並付梓後，認為時機成熟，以20年磨一劍，決定投入縣長選舉，

呂華苑4日將在台北舉行參選記者會。呂華苑早在20年前，就寫下「澎湖2020願景希望天地（WishParadise Vision 2020）」透露參選想法，這次要以「澎湖女兒」身分，透過愛和善的力量來改變故鄉，建設澎湖美麗海灣，成為幸福生活的天堂。