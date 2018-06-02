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中央社

總統盃社創黑客松決選 陳菊盼政府智慧治理

中央社2018/06/02 13:08
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社台北2日電）「總統盃社會創新黑客松」DemoDay決選暨頒獎典禮今天上午在總統府舉辦開幕活動，總統府秘書長陳菊希望「智慧治理」讓政府治理更聰明、有效率，政府與民間的合作也成為政府治理新典範。

配合國家發展需求，展現政府對開放資料與資料創新運用的重視，中華文化總會和各政府機關、財團法人資訊工業策進會今年3月3日國際開放資料日（OpenData Day）宣布啟動「總統盃社會創新黑客松」競賽。

前往活動現場鼓勵10組優秀團隊的陳菊表示，相當榮幸成為「總統盃社會創新黑客松」競賽召集人。現代人生活方式，不論買書、購物、搭公車或找地址，「智慧生活」更便利、更自由，也希望「智慧治理」讓政府治理更聰明、有效率。

她說，不管「智慧生活」或「智慧治理」，都奠基在各種資料的開放。台灣推動「開放資料」已有不錯成果，但在開放資料運用上還有很大進步空間，總統府舉辦黑客松活動，鼓勵公務機關跨部會、跨區域，與民間合作，共同提案、動手實作，希望能有創新應用，改善人民生活福祉，提升國家競爭力。

陳菊表示，希望跨部會、跨領域，政府與民間的合作成為政府治理新典範，也希望創新文化能成為公部門文化一部分。

文總副秘書長李厚慶表示，總統府首次開放成為黑客松活動場域，並將現場打造成馬拉松式氛圍，象徵會持續推動政府開放資訊、跨部門合作初衷，帶領公務機關的公共服務效益，跑出更優化品質。

進入決選的10隊上午進行決選會議，選出5組卓越團隊，下午則公布決選結果，5隊卓越隊伍代表將進行閃電講，並由兼任文總會長的總統蔡英文頒獎。

首屆總統盃社創黑客松競賽決選開幕，出席者包括活動評選委員會、總統府國策顧問劉進興、國家安全會議諮詢委員李德財、衛生福利部資訊處長龐一鳴、總統府第二局長邱昌嶽、行政院農業委員會農業試驗所長陳駿季、台北市政府社會局長許立民、新北市政府社會局長張錦麗、高雄市政府消防局長陳虹龍、高市府衛生局長黃志中、澎湖縣政府衛生局長陳淑娟與靜宜大學校長唐傳義等（編輯：李明宗）。1070602

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