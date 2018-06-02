地產仲介跨行皇家級藝品　周金樹「傾家蕩產」沈迷不悔

周金樹在地產界小有名氣，一向只鑽研地產專業。他說也許是名字叫金樹，和樹木有命定緣份，8年前看到朋友收藏的一件金絲楠木關公，竟然從此愛上，並且愛不釋手，「家產都用來換收藏品了」。

從事地產仲介多年，業界稱呼「周老師」的周金樹，8年前愛上木雕藝品，尤其沈迷於被譽為中國「國木」的金絲楠木藝品，他笑稱「傾家蕩產」收藏，收藏的木雕及老家具逾200件，其中不乏中國木雕名家李青聖等人作品。周金樹說「獨樂樂不如眾樂樂」，今天起首次舉辦公開鑑賞會，要讓民眾一覽皇家級木雕精品的藝術風華。

周金樹收藏的木雕藝品，取材很廣，有樟木、紫檀、檜木等，最愛的還是被譽為中國「國木」，又稱「皇帝木」的金絲楠木。因為，自古以來金絲楠木就是皇家專用木材，用於宮殿、少數寺廟建築及家具。封建帝王的龍椅，也都選用耐腐防蟲的優質楠木製作，明清兩代更嚴禁皇家以外的人家使用，擅用者會因逾越禮制而獲罪。



▲周金樹獨樂樂不如眾樂樂，只要有朋友來訪，他最大的樂趣，就是拿著手電筒展示金絲楠木波紋之美。（圖／金武鳳攝 , 2018. 6.2)

周金樹說起金絲楠木，話匣子關不上。他說，金絲楠木主要生長於雲南，貴州及四川一帶山區。一般金絲楠木經拋光後，木質呈現黃色，不拋光則與其他的木頭顏色相近。若是深埋在爛泥中千年以上，稱為陰沉木，色澤會出現墨綠或咖啡黃的色澤，若深埋3000年以上，在中國慣稱金絲楠烏木，身價不菲。



▲大陸木雕名家作品「天使」，屬於西方風情，雕工細膩，一刀一鑿都是功力。（圖／周金樹提供）

其次，金絲楠木生長過程中產生的金絲紋路，在光照處會呈現不同的波紋變化，有水波紋，疤瘤紋，雨滴紋，龍膽紋等，有時同一塊木頭，也會出現多樣不同波紋，周金樹笑說，這種移步幻影的視覺效果，變化萬千，讓他沈迷不悔。現在周金樹生活中最大樂趣，不再是仲介土地賺多少錢，而是在每一件收藏品中，發現金絲紋路的隨光變化，因為，變化越大越稀有珍貴，身價當然越高。

台灣不產金絲楠木，相對金絲楠木藝品及家具也少見，一般都是由中國透過特殊管道進來。因為，金絲楠木是中國大陸的二級國寶，數量稀少又管制出口，物以稀為貴，加上流傳至金的古家具，屬於文物骨董級別，增值潛力無限，正所謂奇貨可居。