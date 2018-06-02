上海台協徵才 求職學生：赴陸避談政治

她並表示，赴陸後若有機會前往歐美工作，也會努力爭取。

對於赴陸求職，國立政治大學阿拉伯語言學系4年級劉同學受訪時表示，不會侷限自己在什麼樣的工作領域；念外文應該要多出去看看，因此也不會侷限在台灣或亞洲。

朝陽科技大學企業管理學系4年級白同學則表示，自己曾經赴中國大陸實習及旅遊，知道當地競爭激烈，希望能藉由赴陸求職激勵自己成長。

對於兩岸政治敏感，兩名受訪學生則表示赴陸後都不會多談政治。

白同學表示，自己在中國大陸實習時便了解這些問題，因此不會談論政治。劉同學則直言：「不想要碰政治，這些東西沒有吃的飽重要。」

對於這次徵才活動，上海台協會長李政宏在致詞時表示，為了感謝台灣的滋養，因此特別回台舉辦徵才，希望能回饋家鄉。台灣的年輕人有高素質、高忠誠度，因此也希望能將好的國際舞台提供給他們。

同樣出席開幕活動的實踐大學董事長謝孟雄則呼籲赴陸求職的年輕人要「根留台灣」，並建議政府除了防堵人才流失之外，也應強化台灣就業環境，讓更多優秀人才留在台灣。（編輯：楊昇儒）1070602