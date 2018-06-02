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中央社

美防長：美國堅定承諾與台灣合作

中央社2018/06/02 13:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡2日專電）美國國防部長馬提斯今天在香格里拉對話演說指出，美國仍堅定承諾與台灣合作，依據台灣關係法，提供必要與防衛相關的設施，維持自我防衛。

第17屆香格里拉對話今天繼續第2天議程，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）上午主持美國領導與印太安全的挑戰議題討論，他在演說時除提及印太戰略，也提到五角大廈也在商議會持續提供台灣自我防衛的武器裝備。

馬提斯指出，美國也反對所有單邊的行動改變現狀。

對於中國大陸最近強制美商更改台灣屬性作為，馬提斯也表達反對立場，強調反對任何不尊重海峽兩岸人民意願進行的改變 。

馬提斯表示，身為太平洋國家，美國會持續投入建立印太區域的共同命運，不會要求夥伴放棄主權，從未夢想霸權，會基於共同原則合作。

他指出，美國提出的印太戰略，也是要藉此表達與中國大陸的關係，美國支持中國大陸的決策，但中國大陸要支持長期的和平與繁榮是其中的最重要前提。

他表示，中國大陸在南海的政策，讓他們懷疑中國大陸是否有更深遠的目標。中國大陸在南海軍事化作為，包括艦砲、高射砲，或電子干擾機，或轟炸機降落，這些武器系統與軍事相互關連，也具有恐嚇或脅迫目的。

馬提斯認為，中國大陸在南沙群島的軍事化，將會和中國國家主席習近平在2015年所做的擔保是相互矛盾的。

馬提斯表示，美國上週拒絕中國大陸海軍代表參與2018年環太平洋軍演，中國大陸的行徑與美國的原則、目標並不一致。

他指出，美國從未要求各國在中國大陸與美國之間選邊站，朋友是不會強迫要求進行選擇。

馬提斯表示，美國會提供戰略性夥伴關係，而非依賴關係，美國會與盟國合作，維護區域的安全穩定、經濟繁榮，基於共同原則合作，讓任何國家擁有美好未來。

香格里拉對話今天繼續第2天議程，馬提斯演說內容也獲包括中國大陸代表等發言回擊。

另外，今天大會也討論北韓去核化議題，由南韓國防部長宋永武（Song Young-moo）、日本防衛大臣小野寺五典（Itsunori Onodera）、加拿大國防部長石俊（Harjit SinghSajjan）共同主持，探討逐步降低北韓危機。

其他討論主題，包括形塑亞洲的逐步發展安全秩序、恐怖主義與反恐新面向，提高區域安全合作門檻。大會議程並安排同時進行的6場特別會議，其中也包括探討「強化海事安全：行為準則與信任建立機制」等攸關南海爭議討論。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），迄今進入第17屆。今年共有來自43個國家的專家學者出席。（編輯：陳俊碩）1070602

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