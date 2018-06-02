姚立德：澎湖科大是最典型海洋特色大學

（中央社澎湖縣2日電）教育部代理部長姚立德今天出席國立澎湖科技大學校慶活動，他盛讚澎湖科大是一所最典型結合在地海洋特色的科技大學，教育部帶著補助來，讓學校用在最需要的地方。
姚立德表示，技職體系著重在「務實致用」，澎湖科技大學是一所很有地方特色的學校，在本島不容易看得到，學校最典型的結合在地海洋特色，從學術、技術、商品等直接在地升學、結合研究、人才培育，完整展現的一所科技大學，今天還特別帶來資源，補助給予學校用在最需要的地方。
澎湖縣長陳光復盛讚澎湖科大是澎湖的智庫，尤其在澎湖的觀光、旅遊、產業與生技等發展，以及今年將舉行的世界最美麗海灣組織年會等等，都提供了完善的協助與服務。
澎科大校長翁進坪校長示，澎湖科技大學由海專成立迄今有27年，目前全校有3200位學生，以發展新島嶼產業人才與地方特色產業，全力建置兼具科技、智慧、永續的親島嶼產業典範的海洋特色的科技大學。
澎科大今天校慶週系列活動，率先舉辦「海葡萄」研發成果與產學合作，包括姚立德陳光復，以及教育部技職司長楊玉惠、副議長陳雙全與產官學界近100人與會。
張宗元基金會董事長張宗元今天在成果發表會與澎湖科大校長翁進坪共同簽署創業合作意向書，並捐贈新台幣5000萬元作為推動學校創新生技產業基金，以提升澎湖地區產業競爭力。
這項「海葡萄」第2代的研發新產品，包括「海葡萄蠶絲面膜皂」、「時空膠囊」、「洗卸凝膠」、「海芙蓉酸痛液」等新產品，並展出21件專利與28件技轉研發成果，獲得與會各界的高度評價。(編輯:孫承武)1070602