姚立德：澎湖科大是最典型海洋特色大學

（中央社澎湖縣2日電）教育部代理部長姚立德今天出席國立澎湖科技大學校慶活動，他盛讚澎湖科大是一所最典型結合在地海洋特色的科技大學，教育部帶著補助來，讓學校用在最需要的地方。

姚立德表示，技職體系著重在「務實致用」，澎湖科技大學是一所很有地方特色的學校，在本島不容易看得到，學校最典型的結合在地海洋特色，從學術、技術、商品等直接在地升學、結合研究、人才培育，完整展現的一所科技大學，今天還特別帶來資源，補助給予學校用在最需要的地方。

澎湖縣長陳光復盛讚澎湖科大是澎湖的智庫，尤其在澎湖的觀光、旅遊、產業與生技等發展，以及今年將舉行的世界最美麗海灣組織年會等等，都提供了完善的協助與服務。