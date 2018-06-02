NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈羅時豐一周爆瘦　備菜招待人員美國防部長嗆中：願與台灣軍事合作8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

川普說峰會如期 金正恩親筆信說啥則賣關子

中央社2018/06/02 13:48
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普一週前才宣布和北韓領導人金正恩的峰會喊卡，今天在收到北韓特使金英哲親手遞交的金正恩親筆信後，又喜孜孜表示這項歷史性峰會復活，如期於12日在新加坡舉行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普剛開始向現場記者透露，這封信「相當有趣」，但旋即坦承自己還沒過目，還吊記者胃口，問「想不想看看信中寫什麼？有多想？有多想？」

前北韓情報頭子金英哲擔任金正恩的首席核子談判人員，在美東時間下午1時後抵達美國總統迎接外賓的南草坪。

川普這次並未親自迎接，而是由白宮幕僚長凱利（John Kelly）及一名中央情報局（CIA）高層官員接待。現場沒有慶祝儀式，雙方也未握手，一起沿著白宮玫瑰花園走到橢圓形辦公室，川普和金英哲在這會談超過一小時。

兩人之後現身南草坪，川普在和金英哲握手，送他搭乘政府黑色公務車離去後，走向現場記者，宣布會談成功。

消息人士表示，川普會見金英哲前，美國高層官員還沒有將金正恩的親筆信讀給川普聽，但大致知道內容為何。

消息人士表示，在沒有閱讀信件的情況下，美國官員透過外交管道獲悉信中內容。據美方官員了解，信中內容大致是正面，朝川金會的正確方向邁出一步。

川普會後對記者賣了個關子說：「這封信很不錯。喔，想不想看看信中寫什麼？有多想？有多想？」

沒幾分鐘，川普大方坦承自己還沒看。他說：「我還沒看信，我故意沒打開這封信。」美東時間下午4時，白宮證實川普已看過這封信。

川普向在南草坪的記者解釋：「我沒在局長面前打開…我說，『你希望我現在打開嗎？』他說，『你可以等下再看』。」

根據白宮公布金正恩親筆信的照片，這封來自平壤當局的親筆信不是一般信函，體積不小。

有些網友馬上指出，拿著這封信讓手掌顯得更小。川普曾為自己的小手辯護。其他網友則好奇，川普會不會禮尚往來，以同樣體積的信函回覆。還有到什麼時候會從信封袋變成一個紙袋。

白宮官員表示，在北韓官員親手遞交這封信前，信函已交由特勤局（Secret Service）「詳細檢查」。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1070602

賴清德勉台南綠營團結 市...拖板車超載逃避稽查 警騎...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan