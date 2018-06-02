川普說峰會如期 金正恩親筆信說啥則賣關子

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普一週前才宣布和北韓領導人金正恩的峰會喊卡，今天在收到北韓特使金英哲親手遞交的金正恩親筆信後，又喜孜孜表示這項歷史性峰會復活，如期於12日在新加坡舉行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普剛開始向現場記者透露，這封信「相當有趣」，但旋即坦承自己還沒過目，還吊記者胃口，問「想不想看看信中寫什麼？有多想？有多想？」

前北韓情報頭子金英哲擔任金正恩的首席核子談判人員，在美東時間下午1時後抵達美國總統迎接外賓的南草坪。

川普這次並未親自迎接，而是由白宮幕僚長凱利（John Kelly）及一名中央情報局（CIA）高層官員接待。現場沒有慶祝儀式，雙方也未握手，一起沿著白宮玫瑰花園走到橢圓形辦公室，川普和金英哲在這會談超過一小時。