硬起來反擊川普 杜魯道不再當好人

（中央社渥太華1日綜合外電報導）加拿大帥哥總理杜魯道（Justin Trudeau）素以謹慎化解燙手政治議題著稱，但他對美國祭出鋼鋁關稅強勢回應，將應對危機的毅力又拉至一個新境界，或許有助他2019年贏得連任。

法新社報導，杜魯道昨天對美國128億美元貨品課徵關稅，以反擊美國祭出的鋼鋁關稅，他還指控美國總統川普缺乏「常識」。

杜魯道這回的言行，與他在川普就職以來一直保持的魅力攻勢呈鮮明對比。本身是業餘拳擊手的杜魯道，把貫有的「陽光」言行改為批鬥式，還發動加國80多年來最大規模的貿易反制措施，讓加國民眾、產業甚至反對黨，都對他罕見「硬起來」批川普而喊讚。