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中央社

竹市親子沙灘啟用 兒童齊聚玩水消暑

中央社2018/06/02 13:48
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹漁人碼頭南寮旅客服務中心前親子沙灘戲水區，今天正式啟用，吸引許多家長帶著孩子到場玩水消暑，也有幼兒園兒童齊聚打沙灘排球，場面相當熱鬧。

南寮親子沙灘今天舉辦啟用典禮，新竹市長林智堅表示，親子沙灘戲水區匯集過去散落在港區被民眾忽略的素材，包括繫船柱、踏石跨橋、大螃蟹、大烏龜與大章魚石雕，搭配旅服中心藍白建築、棕櫚樹重新配景，上個月開始試營運。

林智堅表示，試營運期間已接受不少民眾建議，如禁止動物寵物進入戲水池、提醒家長注意小孩安全及禁止尿步入池等，這些使用規則都已在現場告示，並有服務人員巡視提醒。

此外，也有遊客反映廁所及盥洗設備不足部分，林智堅說，市府目前先在鄰近準備流動廁所因應，未來旅遊服務中心內部整修時，將一併規劃改善；而陽光曝曬，能讓親子沙灘產生「水質殺菌效果」，未來會研議在四周增加遮陽空間，盼在戲水環境跟遊客舒適度間找到平衡點。

「希望打造陪孩子一同成長的親子沙灘。」林智堅說，過往的新竹漁港因為突堤效應，導致漁民捕魚越來越困難，成了決心改造新竹漁港的契機，近年轉型再造新竹漁港，透過設備規劃與改造，盼讓市民重拾逐漸遺忘的回憶。

親子沙灘的設計師郭中端表示，不少5、6年級都有在南寮戲水的共同回憶，這次工程將停車場周邊的造景，移植到親子沙灘周邊，加上旅客服務中心後方的防風林也新植易吸引蝴蝶的植被，未來這裡不僅可以玩水，還能騎單車漫遊蝴蝶蘭道。

竹市府產業發展處長吳甲天表示，這次旅遊中心戶外空間改造，特別為兒童打造，除了富有童趣的石雕外，溜滑梯的踏階以及洗腳池的水龍頭，都為兒童使用的尺寸與高度設計，親子沙灘戲水區開放時段為每週二至週四及週六、日，週一與週五為清潔日，邀大小朋友一起在炎炎夏日玩水消暑。（編輯：李錫璋）1070602

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