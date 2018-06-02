竹市親子沙灘啟用 兒童齊聚玩水消暑

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹漁人碼頭南寮旅客服務中心前親子沙灘戲水區，今天正式啟用，吸引許多家長帶著孩子到場玩水消暑，也有幼兒園兒童齊聚打沙灘排球，場面相當熱鬧。

南寮親子沙灘今天舉辦啟用典禮，新竹市長林智堅表示，親子沙灘戲水區匯集過去散落在港區被民眾忽略的素材，包括繫船柱、踏石跨橋、大螃蟹、大烏龜與大章魚石雕，搭配旅服中心藍白建築、棕櫚樹重新配景，上個月開始試營運。

林智堅表示，試營運期間已接受不少民眾建議，如禁止動物寵物進入戲水池、提醒家長注意小孩安全及禁止尿步入池等，這些使用規則都已在現場告示，並有服務人員巡視提醒。