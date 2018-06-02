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中央社

拖板車超載逃避稽查 警騎上國道追車攔截

中央社2018/06/02 13:55
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄2日電）楊姓男子駕駛拖板車疑超載24噸厚鐵板，高雄市員警先於平面道路攔截準備押往地磅過磅，不料楊男直接開往國道，員警被迫騎警用機車一路攔截，並通報國道警察協助順利攔下。

高雄市警察局岡山分局壽天派出所副所長胡致慶今天表示，超載拖板車蛇行還阻止警方查緝，員警另擔心有酒駕及其他危險駕駛行為，恐有危害用路人行車安全，因此騎乘巡邏警用機車上國道攔查阻止，合於規定。

岡山警分局壽天派出所2名員警昨天於高雄市岡山區聖森路，發現60歲楊男駕駛拖板車載運厚鐵板疑超載，攔查準備帶往燕巢區安招路地磅過磅。

胡致慶說，楊男駕車行駛至國道1號岡山交流道時，突然右轉將車開上高速公路往南行駛，員警見狀懷疑除疑有超載規避取締外，不排除另有酒駕及其他危險駕駛行為，恐有危害用路人行車安全，也騎乘巡邏警用機車前往攔查，並通報國道警察協助。

楊男於途中還蛇行阻止員警追緝，險象環生，幸而員警及時閃避，並騎乘機車行駛於路肩監控，直到快到達楠梓交流道前，伺機由一輛熱心民眾所駕駛的自小客車協助警方將車速減慢，讓楊男無法繼續行駛，才將車攔截至路肩盤查。

楊男供稱，因超載怕警方告發，才想逃離規避稽查。警方將人車帶至地磅過磅，查出總載重量59噸，涉嫌超載24噸，依道路交通管理處罰條例告發超載及不服取締稽查等違規事項，共可處新台幣8萬6000元和記點。

依「道路交通安全規則」和「高速公路及快速公路交通管制規則」，員警因執行公務時，可不受標誌、標線號限制，員警遇此緊急狀況，持續騎警用機車上國道執行攔查，並鳴笛開啟警示燈為合法行為。（編輯：黃瑞弘）1070602

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