一周軍聞》空軍新高教機組裝　拚2020年試飛

不滿年金改革，中山科學院研製雄風飛彈的前主任工程師陳博士表示將效法民進黨政府部長，去大陸短期講學談飛彈。雖然他後來表示沒有真的要去中國大陸，只是想嚇唬蔡政府而已。中科院 28 日表示，前員工陳姓博士於民國 92 年 9 月自本院資訊通信研究所主任工程師退休，依據國家機密保護法相關規定及接觸國防機密涉密程度，核予赴陸管制一年，直後迄今已逾14餘年，後續並未再接觸本院國防研發工作，但是仍提醒應以國家安全為重，勿違犯相關法令。

憲兵指揮部警衛大隊上月( 28 )日在松園營區舉行除役（汰除）軍犬「多人認養公開抽籤」作業，開放認養犬隻數共記 6 隻，包含 5 隻德國狼犬及 1 隻比利時狼犬，順利找到新主人。

為了淘汰 AT-3 教練機，國防部規畫採購 66 架高級噴射教練機，最快在 2020 年進行首飛。新高教機 1 日舉行組裝典禮，力拚 2020 年首飛目標。總統蔡英文於親臨漢翔公司，主持高教機的組裝開架典禮。

5 月 27 日至 6 月 2日國際軍事新聞

日本防衛省 28 日公布 2 月 5 日AH-64D阿帕契攻擊直升機失事墜毀初步報告，認為是主旋翼固定螺栓斷裂，旋翼葉片在空中飛脫，因而墜機，已再度下令全面停飛阿帕契直升機。我國使用 AH-64E 型阿帕契直升機，陸軍航特部暫時不考慮停飛。

我國國家安全面臨來自中國大陸嚴峻的軍事威脅，但是美國海軍協會（ USNI ）31 日報導指出，台灣想要採購潛艦與先進戰機等裝備因應解放軍威脅，但是台灣的國防預算顯然無法支付先進武器的採購。

美國國防部長馬提斯 31 日宣佈將美國的美軍太平洋司令部改名為美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）。外界認為，這是針對中國大陸、為了平衡中國大陸在亞太地區影響力而拋出新戰略概念。