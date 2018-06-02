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小孩該由媽媽顧？老公「8字神回」引爆怒火　網：好自私

生活中心／綜合報導2018/06/02 14:26
▲一位母親在臉書社團「爆怨公社」中表示，老公可以和同事、朋友外出，她就得獨自留在家中照顧小孩，心中感到有些不平衡。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲一位母親在臉書社團「爆怨公社」中表示，老公可以和同事、朋友外出，她就得獨自留在家中照顧小孩，心中感到有些不平衡。（圖／翻攝自爆怨公社）

難道夫妻倆有了孩子，媽媽就得被剝奪一切的自由？一位母親在臉書社團「爆怨公社」中表示，「為什麼爸爸可以想幹嘛就幹嘛，媽媽就一定得留在家乖乖顧小孩？」老公可以和同事、朋友外出，她就得獨自留在家中照顧小孩，心中感到有些不平衡。

原 Po 在文中提到，先前和老公看見《侏羅紀 2 》的電影預告，才和老公說「上一次我們一起看的，好想一起看第 2 集哦！」近日和老公在家看電視時，再度看到《侏羅紀 2 》的電影預告，老公卻說「我同事說要一起去看這部耶」，她充滿著疑惑「不是說要一起看的嗎？」

豈料，老公卻回應「妳要在家顧小孩啊？」讓她瞬間理智斷線，氣問「所以我顧小孩就該死，那裡都不能去就是了？」，老公則說「啊妳本來就那裡都不能去，不然誰顧？」，原 Po 不禁大罵「對啦！你可以去騎重機，和朋友吃飯、看電影，看個報紙悠哉吃飯，我就那裡都無法去，那天跟你說我好想去做臉，還跟我說『妳這樣就很好了』，要做臉幹嘛？」並表示知道老公上班辛苦，不會反對他和朋友、同事出門放鬆，只希望老公可以換個口氣跟她說。

文章一出隨即引發網友熱議，紛紛回應「好自私」、「辛苦了，人妻人母總有些說不出的苦」、「難道在家顧小孩就得一直在家？上班能透透氣，那麼顧小孩的怎樣能透氣？豬隊友真的是豬隊友」、「我連想去運動一小時的時間都喬不好」。

事後，原 Po 出面回應，其實老公平時對她還算不錯，下班回家也會幫忙做家事、照顧小孩，且說「只是他真的有時說話非常白目，做事也白目，讓我暴怒了，我會放手讓他多顧小孩的」。

關鍵字媽媽小孩老公上班看電影做家事
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