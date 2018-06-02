NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈羅時豐一周爆瘦　備菜招待人員美國防部長嗆中：願與台灣軍事合作8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

師生下田種稻 食農教育共享盤中飧

中央社2018/06/02 14:17
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄2日電）「鋤禾日當午，汗滴禾下土」，對體驗食農教育的高雄美濃區福安國小師生，是再熟悉不過。從插秧、收割、打榖到成為上桌的白飯，小朋友從中體會農夫辛苦，也了解食安的重要。

頂著烈豔，小朋友挽著剛從田間收割一把把金黃的稻穗，排隊等著脫榖，享受種稻豐收的喜悅；從插秧到收割，需要足足4個月，其間要除草、拾田螺、灌溉，田間農務一樣都不能少。

金黃稻穗纍纍的稻田是福安國小全校師生每年必修的食農教育課程，年復一年，每個福安國小的小朋友親身體驗，不僅了解食安的重要，更能深切體會農夫辛苦。

元月學期末結業式前是全校師生農序下田的日子，校長與老師那天一早領著小朋友捲起衣袖、褲管踩進泥濘的水田，大夥在老師的指導下學到以「食指第一節」的深度插秧，不畏寒霜踩著泥濘下田，當起一日農夫。

六年級的古鎧瑜說，「大冷天下田插秧、冰冷的水田令人直打哆嗦」。楊斐鈺也認為彎腰除草不輕鬆，唯恐錯拔秧苗，令她更頭痛的農務是撿田螺。

細嫩的秧苗是田螺、福壽螺的美食，小朋友偶爾要下田撿拾、除蟲，烈豔下彎腰拾螺，小朋友大呼吃不消。五年級的鍾岑昕最怕赤腳踩在水田，不時被細石割傷刺痛的感覺，小朋友你一言我一語分享種稻農趣，正是福安國小食農教育的體現。

纍纍的稻穗在收割、打榖、曝曬後成為一碗碗營養午餐的白飯，小朋友學到田間農務，也體會到什麼是「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的意義。

美濃區福安國小約有4分農地，有著沃土、豐沛的灌溉水源，師生用自然農法自力耕作種稻、傳承近10年，成了學校的特色，也是小朋友對土地共同的記憶。

福安國小校長莊宗霖今天告訴中央社記者，4分地每年有近4000公斤的稻米收成，足夠供應全校百餘名師生一整年的營養午餐。

土地約4個月的休耕期後，莊宗霖說，大約在9月時改種白玉蘿蔔，採收的蘿蔔自然成為季末的午餐佳餚；水稻、蘿蔔輪種，不僅有收成，還是最佳的綠肥。學生做中學是福安國小食農教育最重要的一環。

其實美濃區的龍肚、美濃國小也都有農食教育課程，種稻、種菜都是必修的課程。美濃國小校長楊瑞霞說學校租用一分地，師生下田種稻，傳承美濃區優良水稻的耕作技能，體現世世代代與大自然和諧共存的里山精神。

美濃國小每年約400公斤的稻米產量，義賣做為學生畢業旅行基金，楊瑞霞說，農務讓小朋友了解耕耘收穫的道理。（編輯：陳政偉/孫承武）1070602

拖板車超載逃避稽查 警騎...視察台南水情 賴揆：四策...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan