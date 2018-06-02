NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈羅時豐一周爆瘦　備菜招待人員美國防部長嗆中：願與台灣軍事合作8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

視察台南水情 賴揆：四策略調度全台水資源

中央社2018/06/02 14:18
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者張榮祥台南2日電）行政院長賴清德今天表示，政府有責任調度全台水資源，透過「開源、節流、調度、備援」四策略，預計至民國120年可增加19億噸的水，滿足民生、農業灌溉及產業發展用水需求。

賴清德今天視察台南水情暨南化水庫水利設施。他表示，視察有三個目的：第一，6月6日水利節即將到來，祝賀全台水利人佳節快樂。第二，台南市的水資源在農業一期稻作灌溉完畢後，還有兩個月的水量可用於民生與產業，因此希望安定民心，台南市民不要恐慌，也不要儲水，以免造成統一調度困難。第三，籲請民眾珍惜水資源，建立長久的生活習慣。

賴清德說，台南市從去年8月1日開始，單日雨量未超過80毫米的日子已306天，但仍能供應之後兩個月的民生與產業用水，主要是因採取「開源、節流、調度、備援」4原則，且編列預算持續推動。

以台南市而言，在「開源」方面，曾文水庫加高3公尺，使水庫庫容量增加5500萬噸，並進行清淤排砂等工作。南化水庫部分，正在進行的排砂隧道是非常重要的工程，期勉務必如期如質完工。其他「開源」措施包括永康及仁德水資源處理廠的再生水，目前也在研究安平水資源中心的再生水等。

「節流」部分，嘉南農田水利會有全國最好的掌水工管控引水灌溉，每年可省下一座南化水庫的水量（約9000萬噸），未來在智慧化後，還可增加一成的節水量。另外，中央也會請自來水公司協助，在120年將自來水漏水率下降到10%。另也會鼓勵並協助將用水大戶的水資源回收率，由現在的70%提高到80%，讓水的使用更有效率。

「調度」方面，賴清德提到台南市調度水資源，主要是與高雄合作，南化水庫來自高雄高屏溪甲仙堰的原水每天約有10萬到20萬噸、清水約3萬到5萬噸，明年底清水會增加到20萬噸。加上曾文水庫庫容加高後，每天可多供給台南市約15萬噸水量，因此明年底，台南市每日供水量約將增加30萬噸，由現在90餘萬噸變成120萬噸。

隨後賴清德視察嘉南大圳南北幹渠分水工時，感謝嘉南農田水利會幹部以及1000多名掌水工辛勞，使台南市的農田灌溉、民生及產業用水等供應良好，台南市在欠缺雨水的情形下，去年二期稻作同樣供應灌溉，今年一期稻作也能供應灌溉，都是大家打拚結果，非常了不起。

有關嘉南農田水利會反映有關水路、灌溉渠道等問題，賴清德指示農委會研議，且台南市外其他地區的農田水利會也須進行調查，研議解決措施，讓每一分水都作最好的運用。

賴清德也說明政府照顧農民的四項政策：第一，以「農民職業災害保險」，保障遭遇職業災害農民及其家屬生活。第二，農保資格「人、地脫鉤」模式，只要是實際耕作者，即使沒有土地，皆可申請參加農保。

第三，推動「農作物天然災害保險」，降低農民因農作物遭受天然災害侵襲所產生的損失。第四，推動「對地綠色環境給付計畫」，讓種植雜糧作物、有機或友善環境栽培等農民皆可受益，一方面可省水，也可減少農民辛苦，並促進雜糧耕作，農民總收成也增加。(編輯：陳政偉/孫承武)1070602

師生下田種稻 食農教育共享盤中富士康8日上交所掛牌上市

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan