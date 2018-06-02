By2自爆肉都垂下來　瘦身不擔心胸縮水「墊一墊就好」

兩人笑說為了今天的活動還特別減肥，她們自認全身的肉都垂下來，臀部最有感，如果沒有特別練，臀部會不結實，沒有肌肉的感覺，對於胸部很有可能因為減肥而縮水，則表示完全不擔心，「那個墊一墊就好。」Miko、Yumi一致認為，要練出馬甲線比較重要，所以把目標定在要練好馬甲線。



▲By2為了活動還特別瘦身。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.02）

目前都是單身的兩人，一被問到感情狀況，妹妹Yumi隨即嘆了一口氣，姊姊Miko無奈的接下去說：「有朋友提醒這個年齡該結婚了，雖然媽媽沒催我們，大家拚老公，我們都拚事業，我們除了事業，都沒有真正的依靠，我跟妹妹會思考，今年要往這部分邁進。」也提到兩人的擇偶提件，必須要在工作、生活上都合得來，也不排斥圈內人，姊姊近來的心頭好則是南韓人氣男團BTS防彈少年團。

By2時常因為外表的話題登上媒體版面，時不時被網友砲轟整形，但她們始終抱持正向的態度面對，也不會跟媽媽說這些負面評論，「不讓她去看這些新聞，不想讓她擔心，壓力都給我們就好，不需要轉移到別人身上。」對於網友的言論，她們透露：「網路上那些東西，為了衝熱點、炒作，不負責任去評論。」而後表示，就算看到這麼多難聽的話語，她們只能回以微笑，並呼籲：「不如去關心其他的事物，不要去關心沒有意義的東西。」



▲By2與媽媽一同出席在台北的快閃活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.02）