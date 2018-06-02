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中央社

富士康8日上交所掛牌上市

中央社2018/06/02 14:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北2日電）陸媒報導，鴻海旗下的富士康工業互聯網（FII）董事長陳永正今天在DeepTech深科技大會上宣布，工業富聯將於6月8日在上海證券交易所敲鐘掛牌上市。

深科技報導，陳永正上午在北京舉行的DeepTech2018深科技大會發表演講時，作以上宣布。他說，6月8日要上市對富士康來說，是很興奮的一個時間點。

陳永正指出，富士康工業互聯網具有3大核心優勢：擁有工業領域的Know-How、自主開發及生產精密工具的能力，以及過去40年行業累積龐大數據。正因如此，他們幫助蘋果解決日本、德國廠商也解不了的難題。

他指出，在1990年，富士康還是一個很小的企業；到2000年，富士康才30億美元的產值。但到去年（2017年），富士康的產值是150億美元；17年成長50倍，加上併購夏普（Sharp）則為60倍。

陳永正說，這是因為富士康在每一個年代的「爆點」都切入了，從雲計算、通訊設備、智慧終端，一直到最近，富士康把網路、大數據、人工智慧跟製造業融合起來，這就是所謂的工業互聯網。

FII首次公開發行不超過約19.69億股，此次發行價格每股人民幣13.77元（約新台幣65元），本益比17.09倍，募集資金總額約人民幣271.2億元，發行股份占發行後公司總股本約10%，發行後公司總股本約196.95億股。

陸媒多預估，FII上市後將躍為中國大陸市值最高的科技股。此前IPO的藥明康德，上市後曾連續16個漲停板、每股股價達到135.57元。因此不排除FII在8日上市後，短期股價表現有超出市場預期的可能。1070602（編輯：楊昇儒）1070602

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