中市龍舟賽首登場 林佳龍為龍舟開光點睛

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市政府主辦的龍舟錦標賽今天在花博豐原園區軟埤仔溪登場，市長林佳龍為龍舟開光點睛後致詞表示，配合花博，台中首次舉辦龍舟賽，希望打造軟埤仔溪成鑽石級的水與綠公園。

端午節即將到來，市府首次舉辦水上龍舟錦標賽，今、明兩天在台中花博3大展區之一的豐原葫蘆墩園區軟埤仔溪舉行，分為「龍舟競速」及「龍舟拔河」等賽事。

林佳龍到場主持龍舟開光點睛儀式，並親自擔任龍舟鼓手，帶領選手啟航，祈求比賽一切順利，盼選手創下佳績。

林佳龍表示，台中首次舉辦龍舟賽特別選在花博軟埤仔溪進行，經過水利局整治後，水質相當清澈乾淨，因應花博即將登場，在溪邊種植多棵喬木，從原本800棵喬木增加到900棵喬木，並種植23萬株花卉，盼能打造成鑽石級的水與綠公園。