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中央社

涉霸占排班區勒索小黃司機 盧男羈押禁見

中央社2018/06/02 14:49
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北2日電）竹聯幫江姓男子涉嫌霸占台北捷運忠孝復興站旁計程車排班區，並向司機勒索保護費。檢警先逮捕盧姓共犯聲押，但獲北院裁定交保。檢方抗告成功，北院今天裁定盧男羈押禁見。

另一方面，江姓主嫌已於昨天到案，檢察官訊後聲請羈押，法院今天訊問後將作出裁定。

刑事局昨天召開記者會表示，以江姓男子為首的暴力集團，從去年3月開始，覬覦捷運站旁因設有赴九份等觀光景地的計程車載客處，江男派人前往站崗，並以恐嚇等口吻要求司機繳納排班費和入會費。

警方指出，若計程車司機不從，江姓男子就叫小弟砸車、持械包圍，許多被害人因心生畏懼就範，因此讓生活陷入困境，一度三餐不繼。

刑事局清查發現有近20名司機受害，江男要求繳納保護費的被害計程車司機，車上要貼有大黃蜂貼紙，當成識別標誌，避免被小弟騷擾。

警方日前先逮捕盧姓、唐姓男子，台北地方檢察署以違反組織犯罪防制條例聲請羈押，台北地方法院裁定各以新台幣15萬元、5萬元交保。檢方針對盧男提起抗告成功，北院昨天晚間開庭，今天凌晨裁定羈押禁見。

北院裁定指出，盧姓男子只坦承部分恐嚇犯行，對於是否每月向司機收取費用、未每月繳費3000元的司機是否可排班等問題說詞前後不一，也與共犯、證人說法不同，有對質詰問的必要。

裁定提到，全案仍有俞姓男子未到案，盧姓男子手機內LINE群組相關對話內容均已刪除，顯有勾串、滅證之虞。

法官考量，盧姓男子自民國106年5月至107年5月止，前後多次以恐嚇方式向排班司機收取每個月3000元費用，並從中抽取2至3萬元做為排解糾紛費用，足認有反覆實施恐嚇取財罪嫌之虞。

裁定指出，現有證據難以認定盧姓男子涉犯組織犯罪條例，但足以認定涉犯恐嚇取財罪嫌重大，考量有勾串、滅證及反覆實施之虞，裁定羈押禁見。（編輯：梁君棣）1070602

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