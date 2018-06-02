有片！光良再遇靈異事件　木櫃打開、相框掉落嚇壞人

首度為電玩寫歌獻聲的光良，以電玩中的原創語言｢阿比安吉」作為歌名，意即再會、等你回來等愛的誓言，並把電玩中淒美浪漫的愛情故事融入創作中。以優美的鋼琴旋律融入曲調的光良表示，｢當時在寫歌時是以陪伴和對某件事物純粹的愛為靈感，希望帶給大家有溫暖的感覺。」

不過，沒想到在〈掌心〉MV靈異事件竟然也在〈阿比安吉〉MV重演，科學無法解釋的怪象嚇壞導演及工作人員，光良則老神在在安撫導演說，｢別怕我有經驗！」或許是這次新歌MV運用許多「有故事」的復古道具，在拍攝過程中有好幾次背景相框一直掉落，甚至在錄製光良彈鋼琴拍對嘴畫面時，背景木櫃竟突然自動打開，當場讓隔著螢幕的導演及工作人員嚇到驚聲尖叫。



▲光良拍攝MV時，再次出現靈異事件，嚇壞工作人員，不過他本人卻超淡定。（圖／星娛提供 , 2018.06.02）

相當有經驗的光良向導演說：「這畫面一定要用，我們就專心做自己的事情，其他的別想這麼多。」其實遇到物體自然移動的現象已不是第一次，在二十年前的掌心MV也因為窗戶自己打開，至今仍為十大熱門懸疑MV。本身對於靈異事件抱持著寧可信其有不可信其無的心態的光良表示，｢保持著尊敬的心情，其他的也不用想太多！」