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娛樂

有片！光良再遇靈異事件　木櫃打開、相框掉落嚇壞人

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/02 15:33
影片來源：星娛提供 更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

光良2018新單曲〈阿比安吉〉溫暖詞曲獲電玩大廠青睞，成經典電玩手遊的主題曲，不過在拍攝〈阿比安吉〉MV時，竟然出現靈異現象，嚇壞工作人員與導演，不過光良卻顯得老神在在，還安慰導演「別怕！」

首度為電玩寫歌獻聲的光良，以電玩中的原創語言｢阿比安吉」作為歌名，意即再會、等你回來等愛的誓言，並把電玩中淒美浪漫的愛情故事融入創作中。以優美的鋼琴旋律融入曲調的光良表示，｢當時在寫歌時是以陪伴和對某件事物純粹的愛為靈感，希望帶給大家有溫暖的感覺。」


▲光良首度為電玩寫歌獻聲。（圖／星娛提供 , 2018.06.02）

不過，沒想到在〈掌心〉MV靈異事件竟然也在〈阿比安吉〉MV重演，科學無法解釋的怪象嚇壞導演及工作人員，光良則老神在在安撫導演說，｢別怕我有經驗！」或許是這次新歌MV運用許多「有故事」的復古道具，在拍攝過程中有好幾次背景相框一直掉落，甚至在錄製光良彈鋼琴拍對嘴畫面時，背景木櫃竟突然自動打開，當場讓隔著螢幕的導演及工作人員嚇到驚聲尖叫。


▲光良拍攝MV時，再次出現靈異事件，嚇壞工作人員，不過他本人卻超淡定。（圖／星娛提供 , 2018.06.02）

相當有經驗的光良向導演說：「這畫面一定要用，我們就專心做自己的事情，其他的別想這麼多。」其實遇到物體自然移動的現象已不是第一次，在二十年前的掌心MV也因為窗戶自己打開，至今仍為十大熱門懸疑MV。本身對於靈異事件抱持著寧可信其有不可信其無的心態的光良表示，｢保持著尊敬的心情，其他的也不用想太多！」

關鍵字光良
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