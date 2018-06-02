印度5省農民大罷工 城市民眾搶購蔬菜牛奶

（中央社記者康世人新德里2日專電）印度5個省農民組織1日起展開「關閉村莊」10天罷工運動，城市的農產品供應可能中斷。新德里今早許多人趕忙到市場買大量蔬菜和牛奶，以避免沒有蔬菜等農產品可食用。
由5個省約110個農民組織合併組成的印度全國農民聯盟（RKM），1日到10日展開「關閉村莊」（GaonBandh）大罷工運動，計畫中斷蔬菜和牛奶等農產品運輸到城市。
RKM表示，農民希望藉罷工逼迫政府重視農民問題，要求政府進行土地改革、免費供水供電及免除農民貸款債務，如果政府仍沒有回應，將號召農民在2019年的大選中，把對執政黨的憤怒反應在選票上。
「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，在「關閉村莊」運動昨天展開時，哈雅納省（Haryana）雖然沒有農民組織加入這次罷工行動，但當地希薩鎮（Hisar）農民仍把牛奶潑灑到路上，也不願運送到城市，以展示抗議決心。
參與示威行動的馬哈拉什特拉省（Maharashtra ），多處高速公路都可以看到路障，以阻止農產品運送到城市。
由於擔心蔬菜和牛奶可能因供應問題而漲價，新德里一些市場上午出現買菜和買牛奶的人潮，希望趁著物價還沒上漲時，多買些蔬菜和牛奶。
正在南德里某鄰里市場買菜的里提許（Ritesh）告訴中央社記者，由於擔心農民罷工導致蔬菜價格上揚，他趁著今天還沒漲價時，多買了一些蔬菜冰在冰箱，給家人未來一週食用。
這次參與農民罷工的有北方省（Uttar Pradesh）、旁遮普省（Punjab）、拉吉斯坦省（Rajasthan）、馬哈拉什特拉省和馬德雅省（Madhya Pradesh）等5省的農民組織。
由於馬德雅省曼德紹（Mandsaur）的農民組織去年6月6日示威時，遭警方開槍殺害5人，RKM為紀念這些犧牲者，因而籌劃這場中斷基本糧食商品供應活動，且關閉農產品市場交易。（編輯：陳惠珍）1070602