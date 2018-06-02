印度5省農民大罷工 城市民眾搶購蔬菜牛奶

（中央社記者康世人新德里2日專電）印度5個省農民組織1日起展開「關閉村莊」10天罷工運動，城市的農產品供應可能中斷。新德里今早許多人趕忙到市場買大量蔬菜和牛奶，以避免沒有蔬菜等農產品可食用。

由5個省約110個農民組織合併組成的印度全國農民聯盟（RKM），1日到10日展開「關閉村莊」（GaonBandh）大罷工運動，計畫中斷蔬菜和牛奶等農產品運輸到城市。

RKM表示，農民希望藉罷工逼迫政府重視農民問題，要求政府進行土地改革、免費供水供電及免除農民貸款債務，如果政府仍沒有回應，將號召農民在2019年的大選中，把對執政黨的憤怒反應在選票上。