鹿港南分圳加蓋阻異味 同時有助紓解交通

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）彰化縣鹿港鎮南分圳流經人口稠密區部分渠段未加蓋，居民多年反映期盼加蓋，縣府與鎮公所合作，今天舉行加蓋闢建道路動工典禮，完工後將解決溝圳異味，也有助紓解市區交通。

改善社區環境及紓解交通堵塞，鹿港鎮公所向水利會購地為鹿港南分圳加蓋闢路，上午舉行動工典禮，彰化縣長魏明谷到場主持並表示，新闢道路完工後可銜接五福街到中正路、民權路段，有助紓解鹿港鎮交通，附近居民也不會聞到排水溝散發的氣味。

魏明谷說，南分圳貫穿鹿港街道，但部分溝圳未加蓋，居民期盼全面加蓋闢建道路，如今動工的是南分圳完成市區最後一段加蓋闢路工程，經費約新台幣2500萬元。縣政府與鎮公所各分擔一半，完工後等於新增一條道路，有助推動鹿港國家歷史風景區的觀光及交通，後續配合福興污水下水道工程，將有效提升居民生活品質及鹿港整體發展。