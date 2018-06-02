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基隆和新北瑞芳貢寮 6日近3萬戶供水受影響

中央社2018/06/02 15:00
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）自來水公司為汰換台2線龍洞路段管線，6日上午10時起包含部分基隆市中正區、信義區、仁愛區、新北市瑞芳區與貢寮區全區，共有2萬9000餘戶停水或降壓，呼籲民眾提早儲水備用。

台灣自來水公司第一區管理處發布新聞稿指出，6日上午10時起至7日上午9時，包含基隆市中正區砂子里、長潭里、八斗里、碧砂里、海濱里、正濱里、新富里、新豐里、和憲里、社寮里、平寮里和信義區孝岡里、孝深里、孝忠里、孝德里、孝賢里將停水。

另基隆市中正區中正里、中濱里和仁愛區花崗里、林泉里、水錦里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里也會降低水壓，停水戶數共2萬2586戶，另有3236戶水壓降低，總計2萬5822戶供水將受影響。

此外，6日上午10時起至7日上午6時，新北市瑞芳區包含瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里、福住里、崇文里、基山里、頌德里、永慶里、新山里、銅山里、石山里、瓜山里，及新北市貢寮區全區共計7000戶也將停水。

第一區管理處並在瑞芳區建基新村24號前（原住民部落）、海濱路77之10號（海濱里辦公室前）、瑞濱路93號旁（瑞濱國小附近）、貢寮國小和澳底大廟設置臨時加水站供民眾取水使用。（編輯：李錫璋）1070602

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