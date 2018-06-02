金門消防局點子王李錫安研發水帶推車　提升救災效率

金門縣消防局金城分隊小隊長李錫安創意特多，時常發明許多改善救災的小創新，針對城區老舊街道密布，消防栓水源設置不足，消防車通行困難，研發可由單人操作的「窄巷消防水帶佈線推車」，大大縮短水線佈置時間，強化救災效率。

由於金門金城鎮傳統街區巷弄狹窄，造成執行救災時消防車輛均需佈署於外圍道路，後續再以人力延伸水帶至現場執行災害搶救工作，不但費時又費力，救災效率大為不彰，更使得災害搶救愈形困難，因此消防局發明王金城分隊小隊長李錫安為有效執行窄巷救災工作、提昇為民服務效能，集體構思以自來水管結合現成推車，設置長距離水帶佈線推車雛型，經測試此設備由單人操作，約1分鐘可完成6條2.5英吋水帶佈署，較傳統佈線方式可節省約2倍時間及人力。