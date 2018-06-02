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金門消防局點子王李錫安研發水帶推車　提升救災效率

記者蔡若喬／金門報導2018/06/02 16:05
▲窄巷消防水帶佈線推車，一次可完成6條水帶布置。（圖／金門消防局提供 , 2018.06.02)
▲窄巷消防水帶佈線推車，一次可完成6條水帶布置。（圖／金門消防局提供 , 2018.06.02)

金門縣消防局金城分隊小隊長李錫安創意特多，時常發明許多改善救災的小創新，針對城區老舊街道密布，消防栓水源設置不足，消防車通行困難，研發可由單人操作的「窄巷消防水帶佈線推車」，大大縮短水線佈置時間，強化救災效率。

由於金門金城鎮傳統街區巷弄狹窄，造成執行救災時消防車輛均需佈署於外圍道路，後續再以人力延伸水帶至現場執行災害搶救工作，不但費時又費力，救災效率大為不彰，更使得災害搶救愈形困難，因此消防局發明王金城分隊小隊長李錫安為有效執行窄巷救災工作、提昇為民服務效能，集體構思以自來水管結合現成推車，設置長距離水帶佈線推車雛型，經測試此設備由單人操作，約1分鐘可完成6條2.5英吋水帶佈署，較傳統佈線方式可節省約2倍時間及人力。

金門消防局表示，消防人員救災是在與時間賽跑，遇到巷弄狹窄且距離較遠，大型消防車進不去時，消防人員必須來回奔跑連接水線，不僅浪費時間，更消耗體力。因消防員佈署水線時體力已消耗大半，再進入火場救災，不僅挑戰體能，也增加救災風險。而以往火災發生時，如遇狹窄巷弄或附近沒有消防栓，消防人員要前進火場灌救，須以人力背水帶沿路佈線，以80公尺距離要花約70秒佈設時間，加上每條20公尺長的水帶重達5公斤，常動員二到三人協助佈設，因此小隊長李錫安參考國內外資料，設計「水帶拖車」，一人即可操作，佈線120公尺只需花40秒，大幅提高救災效率。

金門消防局說，金門地區老舊街道普遍存在狹小巷弄問題，其中金城地區狹小巷弄特別密集，此次分隊針對窄巷救災問題，能主動發現問題，並集體構思，有效設計出長距離水線佈署推車，有效提昇狹小巷弄消防水帶佈署效率，且經過多次測試演練，成效良好，藉由水帶拖車佈線方式，災害現場可及早出水搶救，掌握救災黃金時間，以減少人命傷亡，有效提升整體消防戰力。
 

關鍵字金門縣消防局消防水帶金城
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