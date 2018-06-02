歐盟創新週4日登場 歐盟執委會組百人團來台

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）歐洲經貿辦事處表示，歐盟創新週活動將於4日登場，歐盟執委會成長總署副總署長Antti Peltomaki率領超過100人的訪問團來台參加活動；是歐盟執委會組成規模最大的台灣訪問團。

歐盟辦事處表示，2018歐盟創新週將於4日至8日在台北、台南展開一系列的活動。由Peltomaki率領的歐盟訪問團由16個會員國的企業、18個產業聚落的代表及官員組成。

歐盟辦事處指出，為期5天的歐盟創新週活動，包括與創新相關的研討會，例如循環經濟、智慧製造、智慧運輸、行動5G、醫療器材，以及歐盟科研架構計畫「展望2020」(Horizon 2020)等。