〈觀察〉5G通訊將來臨 PCB原物料供應鏈恐洗牌

高頻寬、高速度的 5G 通訊應用成為今年台北國際電腦展 (COMPUTEX) 重要主題之一，也點出 5G 通訊世代腳步接近，在此趨勢帶動下，將引爆一波 PCB 原物料供應鏈重新洗牌。

嘉聯益 (6153-TW) 今年傳接獲蘋果 iPhone 軟板天線訂單，股價短期內波段漲幅高達 7 成，嘉聯益也想透過此產品生產把握翻身機會，緊接切入 5G 通訊軟板的龐大市場需求；市場因此關注，嘉聯益採用特殊液晶材料 (LCP) 基材生產軟板天線，其基材由哪家供應商供應。

據查證結果，嘉聯益 LCP 基材並非來自目前上市櫃 FCCL 廠，而是與嘉聯益新廠同樣設立於桃園觀音的佳勝科技，佳勝一直是嘉聯益及日系軟板大廠旗勝的供應商，並非股票上市公司；即使佳勝是嘉聯益既有供應商，但嘉聯益運用軟板天線 LCP 基材，面對高頻、高速、阻抗值等需求，嘉聯益也是重新指定規格，才能因滿足軟板天線製作所需。