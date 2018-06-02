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中央社

學者：台灣已處於印太戰略的雷達螢幕

中央社2018/06/02 15:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡2日專電）美國防長馬提斯今天在香格里拉對話強調，會堅定承諾與台灣合作，提供足夠的防衛性武器給台灣。台灣與會學者指出，這已很清楚說明台灣處於印太戰略的「雷達螢幕」。

第17屆香格里拉對話今天繼續第2天議程，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）主持美國領導與印太安全的挑戰議題討論。他在演說時除提及印太戰略外，也提到五角大廈商議會持續提供台灣自我防衛的武器裝備。

台灣與會學者之一、中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖告訴中央社記者，馬提斯在香格里拉對話中提到美國在印太戰略中扮演的領導角色，特別鋪陳印太戰略的美國構想藍圖，同時要加強和區域的友邦、盟國和夥伴合作，積極推動區域和平。

他指出，美國要和台灣加強自我防衛的合作，基於台灣關係法，強化美國與台灣的軍事互動。

楊念祖認為，馬提斯的觀點凸顯兩個重要意義。這是台灣首度身處美國印太戰略的「雷達螢幕」，「這是過去沒有的事情」，台灣已很清楚成為美國印太戰略中的一環，

他指出，馬提斯雖提到要加強進行與台灣的原則性合作，但細節部分要繼續去談。台灣究竟在印太戰略角色中扮演什麼功能，恐怕是下一步美國要與台灣慎重討論之處。

另外，馬來西亞智庫「亞洲策略與領導研究院」（ASLI）國際事務高級顧問胡逸山指出，這是美國防長重申對台灣安全防衛承諾，其中並提到台灣關係法，尤其是會提供足夠的防衛性武器給台灣。

他指出，美國川普政府過去一年提出的印太戰略，台灣究竟能扮演什麼角色，相信也是周邊國家關心的議題。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），今年進入第17屆。（編輯：陳惠珍）1070602

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