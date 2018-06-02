學者：台灣已處於印太戰略的雷達螢幕

（中央社記者黃自強新加坡2日專電）美國防長馬提斯今天在香格里拉對話強調，會堅定承諾與台灣合作，提供足夠的防衛性武器給台灣。台灣與會學者指出，這已很清楚說明台灣處於印太戰略的「雷達螢幕」。

第17屆香格里拉對話今天繼續第2天議程，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）主持美國領導與印太安全的挑戰議題討論。他在演說時除提及印太戰略外，也提到五角大廈商議會持續提供台灣自我防衛的武器裝備。

台灣與會學者之一、中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖告訴中央社記者，馬提斯在香格里拉對話中提到美國在印太戰略中扮演的領導角色，特別鋪陳印太戰略的美國構想藍圖，同時要加強和區域的友邦、盟國和夥伴合作，積極推動區域和平。