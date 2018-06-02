和北韓對話 日韓態度有落差

（中央社新加坡2日綜合外電報導）日本防衛大臣小野寺五典今天表示，不要因為北韓同意對話就予以獎勵，應要求北韓採取具體行動，放棄所有核子和彈道飛彈計畫，這點十分重要。

不過南韓國防部長則呼籲各方支持與平壤對話，以協助北韓加入國際社會。他表示，各界應該姑且相信金正恩。

在北韓領導人金正恩和美國總統川普預定12日在新加坡舉行歷史性峰會、討論北韓非核化計畫之前，日本和南韓兩個美國重要盟友的意見卻呈明顯分歧。

路透社報導，小野寺五典今天在新加坡的亞洲安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中表示，北韓過去在達成非核化協議後，改良發展武器的測試計畫卻有增無減。