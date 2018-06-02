NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈賴揆視察台南　為民進黨參選人打氣劉若英自編自導《後來的我們》8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

雪霸公園周遭部落生態旅遊正夯　邀您清涼一夏

記者黃玿琮／台中報導2018/06/02 16:06
▲雪霸處與「綠生活旅行社」合作，推出數梯次的部落小旅行，提供民眾出遊兼避暑的好選擇。(圖／雪霸國家公園管理處提供2018.6.2)
▲雪霸處與「綠生活旅行社」合作，推出數梯次的部落小旅行，提供民眾出遊兼避暑的好選擇。(圖／雪霸國家公園管理處提供2018.6.2)

台中市和平區環山、松茂部落及宜蘭縣大同鄉南山部落皆為泰雅族聚落，位於雪霸國家公園武陵遊憩區周邊，人文暨自然資源豐富多樣；雪霸國家公園管理處今(107)年與「綠生活旅行社」合作，將於6月至9月間推出數梯次的部落小旅行，提供民眾出遊兼避暑的好選擇。

和平區的環山部落有「天空部落」之美名，部落一年四季皆有風情：春季欣賞滿山谷的桃花、李花；夏季可品嘗香甜的蜜梨，水蜜桃；秋季樹葉穿上黃袍也別有一番景色；冬季則有飽滿多汁的雪梨和紅通通的甜柿。部落居民致力保存傳統文化，「詹秀美文物館」完整保留過去族人生活的房舍、生活器具，珍貴的老照片與文物訴說著泰雅先祖們生活的智慧與故事。

▲和平區環山部落有「天空部落」之美名。(圖／雪霸國家公園管理處提供2018.6.2)

松茂部落鄰近梨山，因部落四周茂密的松樹而得名，當地的高海拔氣候，同樣孕育著香甜的溫帶水果，一年四季從蜜李、水蜜桃到甜柿、雪梨，結實累累的果樹，都是族人們用愛心灌溉辛勤栽種的成果。當旅人沿著台七甲線公路而行，看見「張雨生之家」招牌時，代表已抵達松茂部落。

南山部落則座落於中央山脈與雪山山脈之間，是蘭陽溪沿岸最上游的泰雅族部落；因位處雲霧帶，經常雲霧繚繞、景色變化多端。高大參天的千年檜木林生長在部落的傳統領域，還有櫻花鉤吻鮭悠遊其中的羅葉尾溪，在這裡充滿了泰雅族祖先的記憶與珍貴的自然生態。

雪霸處表示，期望藉由推動符合生態旅遊理念的遊程，串連部落及其周邊地區特色、產業，提供遊客深度的遊憩體驗、推廣生態保育觀念，並回饋部落在地經濟；炎炎夏日之際，歡迎民眾一同造訪原鄉部落，將讓人清涼一夏。

關鍵字雪霸部落生態旅遊環山松茂
水帶推車　縮短火場佈線時間陳學聖：愛台路跑年輕人將翻轉台灣

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan