雪霸公園周遭部落生態旅遊正夯　邀您清涼一夏

台中市和平區環山、松茂部落及宜蘭縣大同鄉南山部落皆為泰雅族聚落，位於雪霸國家公園武陵遊憩區周邊，人文暨自然資源豐富多樣；雪霸國家公園管理處今(107)年與「綠生活旅行社」合作，將於6月至9月間推出數梯次的部落小旅行，提供民眾出遊兼避暑的好選擇。

和平區的環山部落有「天空部落」之美名，部落一年四季皆有風情：春季欣賞滿山谷的桃花、李花；夏季可品嘗香甜的蜜梨，水蜜桃；秋季樹葉穿上黃袍也別有一番景色；冬季則有飽滿多汁的雪梨和紅通通的甜柿。部落居民致力保存傳統文化，「詹秀美文物館」完整保留過去族人生活的房舍、生活器具，珍貴的老照片與文物訴說著泰雅先祖們生活的智慧與故事。