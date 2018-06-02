雪霸公園周遭部落生態旅遊正夯　邀您清涼一夏

台中市和平區環山、松茂部落及宜蘭縣大同鄉南山部落皆為泰雅族聚落，位於雪霸國家公園武陵遊憩區周邊，人文暨自然資源豐富多樣；雪霸國家公園管理處今(107)年與「綠生活旅行社」合作，將於6月至9月間推出數梯次的部落小旅行，提供民眾出遊兼避暑的好選擇。
和平區的環山部落有「天空部落」之美名，部落一年四季皆有風情：春季欣賞滿山谷的桃花、李花；夏季可品嘗香甜的蜜梨，水蜜桃；秋季樹葉穿上黃袍也別有一番景色；冬季則有飽滿多汁的雪梨和紅通通的甜柿。部落居民致力保存傳統文化，「詹秀美文物館」完整保留過去族人生活的房舍、生活器具，珍貴的老照片與文物訴說著泰雅先祖們生活的智慧與故事。
▲和平區環山部落有「天空部落」之美名。(圖／雪霸國家公園管理處提供2018.6.2)
松茂部落鄰近梨山，因部落四周茂密的松樹而得名，當地的高海拔氣候，同樣孕育著香甜的溫帶水果，一年四季從蜜李、水蜜桃到甜柿、雪梨，結實累累的果樹，都是族人們用愛心灌溉辛勤栽種的成果。當旅人沿著台七甲線公路而行，看見「張雨生之家」招牌時，代表已抵達松茂部落。
南山部落則座落於中央山脈與雪山山脈之間，是蘭陽溪沿岸最上游的泰雅族部落；因位處雲霧帶，經常雲霧繚繞、景色變化多端。高大參天的千年檜木林生長在部落的傳統領域，還有櫻花鉤吻鮭悠遊其中的羅葉尾溪，在這裡充滿了泰雅族祖先的記憶與珍貴的自然生態。
雪霸處表示，期望藉由推動符合生態旅遊理念的遊程，串連部落及其周邊地區特色、產業，提供遊客深度的遊憩體驗、推廣生態保育觀念，並回饋部落在地經濟；炎炎夏日之際，歡迎民眾一同造訪原鄉部落，將讓人清涼一夏。