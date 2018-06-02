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中央社

香格里拉對話 中國重申反對美國軍售台灣

中央社2018/06/02 15:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡2日專電）美國防長馬提斯今天在香格里拉對話強調，會堅定承諾與台灣合作，提供足夠的防衛性武器給台灣；與會的中國人民解放軍代表團團長何雷今天強調，堅決反對美國對台灣軍售。

第17屆香格里拉對話今天繼續第2天議程，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）上午主持美國領導與印太安全的挑戰議題討論，他在演說時除提及印太戰略外，也提到五角大廈商議持續提供台灣自我防衛的武器裝備。

何雷接受媒體採訪指出，「台灣問題是中國的核心利益」，中國大陸堅決反對美國對台灣軍售，也不容挑戰。

他指出，絕對不允許任何人以任何名義，在任何時候把台灣從中國大陸版圖割裂出去。

何雷認為，中國大陸軍隊有決心、也有能力捍衛主權。

中國大陸代表團成員、軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓指出，美國意欲透過售台武器方式，解快「兩岸問題」，不可能會有任何「出路」，只會加劇台海兩岸的衝突對抗，最終也只會傷害美國利益，如果真正要解決「兩岸問題」，只有靠兩岸交流。

趙小卓指出，美國想製造麻煩，包括「台灣問題」也是其中之一，美國還想擴大麻煩的製造點，這對地區和平、中國大陸與美國的關係並不是一件好事，而是一件壞事。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），今年進入第17屆。（編輯：陳惠珍）1070602

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