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第三屆唐獎證書 摺紙概念超吸睛

中央社2018/06/02 15:20
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北2日電）第三屆唐獎得主18日揭曉，這屆唐獎證書由知名荷蘭書籍設計師伊瑪‧布（Irma Boom）設計，以前衛而線性的摺紙概念表現，並選擇綠、黃、紅、藍4色，象徵唐獎的4個獎項。

唐獎基金會今天舉行「我的閱讀時代 唐獎第三屆證書設計」發表會，會中公布第三屆的唐獎證書交由知名荷蘭書籍設計師伊瑪‧布（Irma Boom）操刀。

唐獎基金會說，這次設計表現上，以前衛而線性的折紙概念，選擇鮮明的綠、黃、紅、藍色彩表現，呈現永續發展、生技醫藥、漢學及法治4大獎項，引領21世紀當前獨立而思考的精神。

伊瑪指出，這次設計的靈感來自於美國詩人羅伯特‧佛洛斯特（Robert Frost）的未行之路（The RoadNot Taken），以詩中意境比擬唐獎得獎人不追求明確而易顯的道路，步上沒人走過的途徑，所思、所想是創新的思維， 因此探知到新的領域有了新的發現。

伊瑪表示，4個獎項證書設計各自折切出的方向與角度，彷彿指向一條新的路徑，發展出新的思維領域與空間，A4版型折切破格的表現，象徵唐獎打破思考路徑的框架；外盒設計打開像是開啟一道門，上方印製的唐獎Logo，象徵開啟全新的世界。

伊瑪也透露這次設計證書，也融入荷蘭設計的特色，也就是用很多明亮的顏色，也希望夠透過顏色，呈現出不同的意涵。

荷蘭辦事處代表紀維德致詞時表示，伊瑪對唐獎的藝術貢獻，顯示了中華文化和荷蘭文化，對物質記憶的共同欣賞。

他指出，荷蘭人在400年前，在台灣開始了與華人的關係，希望透過伊瑪設計的證書，能夠象徵雙邊共同的努力，讓社會成為一個更能永續發展的地方。

唐獎基金會執行長陳振川表示，伊瑪在設計上的創意表現與思考十分令人驚艷，如同在這個數位時代，伊瑪的書籍設計吸引更多讀者重新回到閱讀，象徵著時代的開創性意義。

陳振川說，伊瑪設計的唐獎證書，呼應得獎人引領21世紀創新思維的堅持與貢獻，她本身的創作精神已充分體現了唐獎證書內涵。（編輯：黃于）1070602

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