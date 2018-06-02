〈觀察〉衝刺AI大未來 宏達電第3支腳隱然成形

宏達電在手機事業上節節敗退，今年旗艦機才剛發表，仍要面臨來自非蘋陣營三星、華為、OPPO、小米等品牌在市場上的激烈競爭，日前在 Vive 生態大會上，宏達電首度發表結合 U12 + 及一體機 Vive Focus 的全新應用，打算結合兩項產品，利用 Vive 來拉升手機的銷售。

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅強調，智慧手機將是消費者接觸 5G 的第一步， VR、AR、AI 將是 5G 時代真正的殺手級應用，點出了整個未來的發展藍圖，除了手機及 VR 兩大塊領域之外，第 3 支腳就落在 AI 領域，也開始交出成績，看好將是未來另一個重要成長動能。

王雪紅今年初發信給員工闡明 Vive Reality 的代表意義，同時也點出了未來的重要方向，就是在手機的創新及技術核心下，布局 VR、AR、及 AI；事實上，在 AI 領域的耕耘也已經許多年，負責的大將就是健康醫療事業部總經理張智威。

張智威從研究所開始，再到 Google 任職，然後進入宏達電，在 AI 領域長達 10 多年的經驗，到宏達電已 6 年，目前帶領 30 多人的團隊，在醫療及 AI 相關論文專利 30 多篇，即使 Google 曾經 4 次來找他重回 Google，還有許多檯面上叫的出名號，想發展 AI 的公司也來挖角，張智威仍選擇留在 HTC。

張智威坦言，在 2012 年時，台灣還很少人在做 AI，經過多年的努力，找來 30 多個很聰明的人進入團隊，而且從醫療領域開始切入 AI，他捨不得離開這個 AI 團隊，未來除了醫療之外，還會再切入科技及製造等領域。

宏達電今年在業外挹注下轉盈，本業仍在努力中，手機改走精兵策略，Vive 除了跨入一體機市場，更推出升級版的 Vive Pro，再加上 AI 的布局，三大支柱成形，未來就看第二及第三成長曲線何時可以發酵。