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嗆沒還錢是「龜兒子」　拿到錢後卻已讀不回並人間蒸發

編輯中心／綜合報導2018/06/02 15:42
▲一名網友在臉書「爆料公社」 PO 文表示，一個久未聯絡的學弟，一聯絡就是要借錢，還表示「不還錢就是龜兒子」，沒想到拿到錢後卻已讀不回，讓原 PO 氣得將對話公開。（圖／翻攝自爆料公社）
▲一名網友在臉書「爆料公社」 PO 文表示，一個久未聯絡的學弟，一聯絡就是要借錢，還表示「不還錢就是龜兒子」，沒想到拿到錢後卻已讀不回，讓原 PO 氣得將對話公開。（圖／翻攝自爆料公社）

一名網友在臉書上 PO 文表示，日前當兵久未連絡的學弟，只要一聯絡就是要開口借錢，甚至拍胸脯保證「騙你我就是龜兒子」，但沒想到拿到錢後卻避不回應，讓原 PO 氣得上網公開對話過程。

原 PO 在臉書「爆料公社」 PO 文表示，上個月（ 5 月）收到久未聯絡學弟的訊息，向原 PO 表示自己要搭客運到內壢，因為下午 1 點才有薪水會匯入戶頭，向原 PO 借 800 元，並答應原 PO 薪水匯入後會還錢。

該學弟強調「因為爸爸咽喉癌氣切手術結束，要我回去一趟內壢，幫忙照顧爸爸」、「我人格沒這麼便宜，不會騙你這些錢，騙你我就是龜兒子」。

過了一個禮拜之後，學弟再度向原 PO 借錢，是要借 450 元搭車回高雄，讓元 PO 質疑「怎麼每次搭車就沒錢？」學弟卻找理由推拖，甚至已讀不回，讓原 PO 相當憤怒地表示「你這種做事方式比龜兒子還不如」。

原 PO 的貼文引起網友熱烈回應，留言「每個借錢不還的人，回應跟理由都差不多」、「 800 元可以看清一個人，真的好廉價」、「賺錢最快的方式就是騙」。


▲事後再度提出借錢要求。（圖／翻攝自爆料公社）


▲原 PO 雖然質疑學弟為何每次搭車都要借錢，但都還是借給學弟。（圖／翻攝自爆料公社）


▲學弟向原 PO 表示會盡快還錢。（圖／翻攝自爆料公社）


▲沒想到事後學弟卻選擇已讀不回。（圖／翻攝自爆料公社）

關鍵字爆料公社借錢匯款
奧客上網討拍譙店家　網轟：台灣鯛

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