繼新疆維族之後 中國再傳藏人改造營

美國之音報導，總部設在印度達蘭薩拉的「西藏人權與民主促進中心」日前發布一名西藏境內藏族僧人的證詞。

美國國務院日前發布「2017年國際宗教自由報告」指出，中國當局繼續驅逐四川藏區喇榮五明佛學院和亞青寺的僧尼、拆毀多達6000間僧舍，被驅逐者至少有1萬1500人。當局還將很多人送進「愛國再教育」中心。

（中央社台北2日電）繼美媒揭露中共在新疆設置改造營後，流亡藏人組織近日發布一名西藏境內藏族僧人的證詞，表示中共在西藏設立「政治再教育」中心，藏人被迫接受愛國教育，甚至面臨酷刑和性騷擾。

這名僧人原本在青海藏區接受教育，2017年7月中共當局命令他返回家鄉西藏那曲索縣，否則就將逮捕他的父母和親屬，斷了他們的生計，不讓家中的小孩上學。

被迫回到家鄉後，一名國安官員就立即把他帶到新建的「教育轉化」培訓中心，告訴他，「你要去的是學校，而非監獄」。

在改造營的4個月時間裡，這名僧人見到藏人尼姑換穿被迫採購的迷彩服，蹲在地上聽國安人員的「教誨」、唱紅歌，以及侮辱西藏精神領袖達賴喇嘛。不少尼姑還會遭到國安人員的肢體凌辱、性騷擾。

這名僧人也表示，所有的人白天要在太陽下軍訓，站軍姿時稍有動彈就會遭毆打；晚上則開「文革式」的鬥爭會；夜裡還有緊急集合，如果醒不過來或遲到，除了被毆打，還要被罰背著被褥跑步2小時。大部分人後來睡覺時連衣服都不敢脫。

其他非人待遇還包括被迫吃陳腐的食物、集體懲罰、剝奪食物和睡眠、用電棒毆打。即便獲釋後，他們也要頻繁地去當地派出所報到，禁止穿僧服，禁止返回僧院，身份證都被國安部門扣押。

除僧尼外，這種改造營裡也不乏俗人。29歲的流亡藏人關卻才讓去年10月回青海探親時就被迫在裡面待了10天。

他從當地一些有過同樣經歷的藏人那裡得知，每個村子都被迫選15至20人前往改造營。不許藏人回家，即使生病了也不能請假，感覺好像犯人。

報導引述關卻才讓表示，「每當政府來叫人，藏人都很害怕，即便他們沒做任何非法的事，他們還是害怕，因為不知道政府會做什麼。」（編輯：繆宗翰/朱建陵）1070602