NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈賴揆視察台南　為民進黨參選人打氣劉若英自編自導《後來的我們》8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

橘子家庭日800名員工家人同歡　下半年開動引擎戰起來

記者許家禎／新竹報導2018/06/02 15:46
▲橘子集團6月2日舉行2018柑盃家庭日-橘世界戰起來，相關企業加起來共有800多名員工與家人一起同歡。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）
▲橘子集團6月2日舉行2018柑盃家庭日-橘世界戰起來，相關企業加起來共有800多名員工與家人一起同歡。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）

橘子集團今（2）日舉行2018柑盃家庭日-橘世界戰起來，相關企業包括樂利、樂益、樂點、橘子支、酷瞧、《NOWnews今日新聞》、群募貝果、猿聲、果核、蟻力共800多名員工與家人一起同歡。橘子集團大家長劉柏園表示，今（2018）年開春以來，《天堂M》有著撼動市場的發展，期待下半年透過整合集團資源綜效，開動整體動能引擎。


▲橘子集團2018柑盃家庭日-橘世界戰起來，於新竹北埔生態農場登場，一開始由集團旗下酷瞧藝人何美、嘻小瓜、徐韜、各務孝太、陳瑀希熱情開場，也帶動現場氣氛。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）

橘子集團2018柑盃家庭日-橘世界戰起來今日於新竹北埔生態農場登場，一開始由集團旗下酷瞧藝人何美、嘻小瓜、徐韜、各務孝太、陳瑀希熱情開場。還有超卡哇伊的幼橘園登台，炒熱現場氣氛。相關企業也組隊展開激烈的「橘人創意隊呼競賽」，各式創意爆笑隊呼橋段讓大家笑開懷。


▲橘子集團2018柑盃家庭日-橘世界戰起來登場，超卡哇伊的幼橘園登台，炒熱現場氣氛。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）


▲橘子集團2018柑盃家庭日-橘世界戰起來登場，相關企業組隊展開激烈的「橘人創意隊呼競賽」，各式創意爆笑隊呼橋段讓大家笑開懷。圖為《NOWnews今日新聞》表演隊呼。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）

橘子集團董事長劉柏園致詞時表示，2018開春以來，《天堂M》持續盤踞雙平台暢銷遊戲排行榜，擁有撼動市場的發展，下半年引擎全開，將傾注集團資源綜效，讓各事業體業績更上層樓，許多專案企畫承先啟後正在執行中，辛苦同仁們，也辛苦同仁們的家人體諒。最後，劉柏園引領全場同仁高呼「Gamania , Have a good time」！


▲橘子集團大家長劉柏園表示，今（2018）年開春以來，《天堂M》有著撼動市場的發展，期待下半年透過整合集團資源綜效，能開動整體動能引擎。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）

為了讓同仁們享受步行於森林的舒暢，主辦單位特別在農場各地設計闖關活動，讓大朋友、小朋友有機會接觸大自然。另外，團體競賽部分，掀起家庭日高潮，企畫包括「雷霆戰鼓」、「大腳踢球」、「全橘搶椅王」，以及橘子親子互動遊戲，希望透過團體遊戲凝聚公司向心力，也讓爸爸媽媽帶著小朋友有著難忘的親子時光。


▲橘子集團2018柑盃家庭日-橘世界戰起來登場。團體競賽掀起高潮，包括「雷霆戰鼓」、「大腳踢球」、「全橘搶椅王」戰況激烈，但也凝聚公司向心力。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）

橘子集團每年都會舉辦運動會家庭日、中秋節與尾牙等大型員工與家庭活動，希望透過凝聚集團力量，朝國家級全生態網路企業目標邁進。雖然今日太陽高掛、氣溫破表，但員工們秀出橘子創新精神，不畏高溫面對新世代未來挑戰，全都勇往直前「戰起來」！

 

關鍵字橘子集團劉柏園家庭日運動會
貿協攜手亞馬遜　搶下跨境貿易商機

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan