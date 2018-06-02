橘子家庭日800名員工家人同歡　下半年開動引擎戰起來

▲橘子集團2018柑盃家庭日-橘世界戰起來，於新竹北埔生態農場登場，一開始由集團旗下酷瞧藝人何美、嘻小瓜、徐韜、各務孝太、陳瑀希熱情開場，也帶動現場氣氛。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）

橘子集團今（2）日舉行2018柑盃家庭日-橘世界戰起來，相關企業包括樂利、樂益、樂點、橘子支、酷瞧、《NOWnews今日新聞》、群募貝果、猿聲、果核、蟻力共800多名員工與家人一起同歡。橘子集團大家長劉柏園表示，今（2018）年開春以來，《天堂M》有著撼動市場的發展，期待下半年透過整合集團資源綜效，開動整體動能引擎。

橘子集團2018柑盃家庭日-橘世界戰起來今日於新竹北埔生態農場登場，一開始由集團旗下酷瞧藝人何美、嘻小瓜、徐韜、各務孝太、陳瑀希熱情開場。還有超卡哇伊的幼橘園登台，炒熱現場氣氛。相關企業也組隊展開激烈的「橘人創意隊呼競賽」，各式創意爆笑隊呼橋段讓大家笑開懷。



▲橘子集團2018柑盃家庭日-橘世界戰起來登場，超卡哇伊的幼橘園登台，炒熱現場氣氛。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）



▲橘子集團2018柑盃家庭日-橘世界戰起來登場，相關企業組隊展開激烈的「橘人創意隊呼競賽」，各式創意爆笑隊呼橋段讓大家笑開懷。圖為《NOWnews今日新聞》表演隊呼。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）

橘子集團董事長劉柏園致詞時表示，2018開春以來，《天堂M》持續盤踞雙平台暢銷遊戲排行榜，擁有撼動市場的發展，下半年引擎全開，將傾注集團資源綜效，讓各事業體業績更上層樓，許多專案企畫承先啟後正在執行中，辛苦同仁們，也辛苦同仁們的家人體諒。最後，劉柏園引領全場同仁高呼「Gamania , Have a good time」！



▲橘子集團大家長劉柏園表示，今（2018）年開春以來，《天堂M》有著撼動市場的發展，期待下半年透過整合集團資源綜效，能開動整體動能引擎。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）

為了讓同仁們享受步行於森林的舒暢，主辦單位特別在農場各地設計闖關活動，讓大朋友、小朋友有機會接觸大自然。另外，團體競賽部分，掀起家庭日高潮，企畫包括「雷霆戰鼓」、「大腳踢球」、「全橘搶椅王」，以及橘子親子互動遊戲，希望透過團體遊戲凝聚公司向心力，也讓爸爸媽媽帶著小朋友有著難忘的親子時光。



▲橘子集團2018柑盃家庭日-橘世界戰起來登場。團體競賽掀起高潮，包括「雷霆戰鼓」、「大腳踢球」、「全橘搶椅王」戰況激烈，但也凝聚公司向心力。（圖／記者葉政勳攝，2018.6.2）

橘子集團每年都會舉辦運動會家庭日、中秋節與尾牙等大型員工與家庭活動，希望透過凝聚集團力量，朝國家級全生態網路企業目標邁進。雖然今日太陽高掛、氣溫破表，但員工們秀出橘子創新精神，不畏高溫面對新世代未來挑戰，全都勇往直前「戰起來」！