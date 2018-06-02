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娛樂

四分衛祭出32位嘉賓助陣　演藝圈好友全來了

記者吳雨婕／台北報導2018/06/02 20:18
▲四分衛於今日舉辦演唱會。（圖／就是現場JUSTIVE提供 , 2018.06.02）
▲四分衛於今日舉辦演唱會。（圖／就是現場JUSTIVE提供 , 2018.06.02）

台灣搖滾隊長「四分衛」在今（2）日舉辦25週年「練習未來」演唱會，為了這場演出四分衛突破以往表演再進化，獻出成軍以來「最大」售票演唱會、「最長」演唱時間、「最猛」視覺特效、「最高」製作規格，還有打造四分衛專屬「最硬」機器人。現場吸引近2000名歌迷到場支持，四分衛前團員、董事長樂團、滅火器、TRASH，剛入圍金曲獎四獎的茄子蛋，歌手柯宇綸、演員林辰唏、楊孟霖等樂團與藝人朋友們都化身成粉絲在台下支持。


▲四分衛突破以往表演再進化，獻出成軍以來最大售票演唱會。（圖／就是現場JUSTIVE提供 , 2018.06.02）

演唱會全長2.5小時，演唱近30首新歌加經典歌曲。演出在巨幅四分衛logo掉落下拉開序幕，以演唱會主題曲〈一鏡到底〉做開場，現場觀眾隨著阿山唱著「人生就像一場電影，鏡頭必須要一鏡到底」進入第一個高潮，接下來帶來〈Lizard King〉、〈項鍊〉展現四分衛式經典搖滾風格。

在唱完新歌〈當我們不在一起〉後，兩側螢幕打出「親愛的，你是否還記得，第一次練習分離的時候怎麼說再見」，之後由32位安坑國小合唱團小朋友再獻出〈當我們不在一起 Summer版〉，其中有17位小朋友是今年畢業生，包括董事長樂團阿吉的小孩也在其中，這也是演唱會上「唯一且最多位」的表演嘉賓。


▲四分衛的嘉賓是32位安坑國小合唱團小朋友，兩組人馬一起合作。（圖／就是現場JUSTIVE提供 , 2018.06.02）

關鍵字四分衛
Oh My Girl唱BTS作品梁文音合體日本歌姬　狂飆經典曲

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