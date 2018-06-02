影／8天7夜愛台路跑　陳學聖：年輕人將翻轉台灣

中國國民黨全國青工總會發起的「愛台不斷電、青年護台灣」全台8天7夜接力路跑活動，從5月26日上午在台北中央黨部開跑，以接力路跑方式，順時針往東部繞台，今(2)日上午陸跑隊伍進入桃園市境內，經由楊梅、平鎮、中壢在接近中午的11時左右來到了桃園火車站前。桃園市青工總會總會長莊程發與國民黨桃園市長參選人陳學聖一同帶領青年團隊，熱情地在站前廣場高呼口號，期許所有黨內參選同志在年底選戰中能夠順利勝選。莊程發表示，這次的路跑活動主軸為「反空汙、反核食」，呼籲蔡政府正視空汙問題，並反對核食的進口。

陳學聖說，大家可能都會覺得國民黨是一個老邁的政黨，暮氣沉沉，都看不到年輕人的印象。這一次居然可以有這樣大膽的創舉，可以找到這麼多年青人不斷電的這樣接力跑下去，今天已經是第八天最後一天，這項路跑已經成功的串聯了所有台灣年輕人的熱情和期盼，這也代表了國民黨願意給年輕人更多的機會，我相信這些年輕人一定會創造出讓大家眼睛一亮的創新世代和更美好的未來。我堅信國民黨也一定會找到自己的方向，讓台灣因為這些國民黨新血的世代傳承，生生不息打造更美好的家園。

今天的青年路跑桃園大會師活動，除了陳學聖外，還有市議員梁為超、市議員參選人林昭賢、江承洲、張桂綿等人也在現場相互加油打氣，希望年底一戰讓桃園翻轉，藍天再現。



▲陳學聖和多位黨籍市議員參選人一同起跑。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.02）