涉勒索小黃司機 江姓主嫌羈押

（中央社記者蕭博文台北2日電）竹聯幫江姓男子涉嫌霸占台北捷運忠孝復興站旁計程車排班區，並向司機勒索保護費。台北地檢署昨聲請羈押江男，台北地方法院今天裁定羈押禁見。

北院今天稍早裁定羈押江姓男子的盧姓手下，全案已有兩人遭羈押。

刑事局昨天召開記者會表示，以江姓男子為首的暴力集團，從去年3月開始，覬覦捷運站旁因設有赴九份等觀光景地的計程車載客處，江男派人前往站崗，並以恐嚇等口吻要求司機繳納排班費和入會費。

警方指出，若計程車司機不從，江姓男子就叫小弟砸車、持械包圍，許多被害人因心生畏懼就範，因此讓生活陷入困境，一度三餐不繼。