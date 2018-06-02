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創世基金會彰化首場愛心公益園遊會　上千人響應

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/02 16:14
▲頂新和德文教基金會加入創世基金會公益活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.02）
▲頂新和德文教基金會加入創世基金會公益活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.02）

創世基金會成立已32年，但直到去年初才於彰化員林設立服務據點，目前提供彰化地區75個植物人家庭到宅服務，為了讓服務更廣為周知，2日上午在員林公園廣場舉辦首場愛心公益園遊會，邀請民眾大手牽小手，協助彰化區植物人服務經費。

 
▲創世基金會公益活動，員林國小舞蹈表演。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.02）

現場除了有來自員林市內國小舞蹈演出及小小街頭藝人的表演外，還聚集了彰化縣內愛心單位贊助的公益攤位，在場的民眾反映非常熱烈。

 
▲彰暉慈善會加入創世基金會公益活動中。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.02）

其中來自永靖鄉的頂新和德文教基金會，由烘焙班的小朋友們手做杯子蛋糕與手工餅乾，也在公益攤位行列中，副董事長陳慶浩說，身教重於言教，孩子從小就要培養他們有人飢己飢人溺己溺的精神，用自己的能力幫助需要幫助的人。


▲頂新和德文教基金會加入創世基金會公益活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.02） 

而住在田尾鄉的年近7旬的梁國雄，目前是華山文教基金會的志工，一聽到創世基金會要舉辦活動，自己打電話要加入志工群行列中，此種情義相挺的義舉讓基金會的夥伴們感到莫名溫馨。
▲住在田尾鄉的年近7旬的梁國雄主動協助創世基金會公益活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.02） 

經常出現在各類公益活動場合的黏永發，目前在彰化福興鄉西勢國小任教英文老師，以「造型氣球」義賣，吸引許多小朋友駐足圍觀，黏永發說雖然吹氣球是一種童趣，但一想到可以為植物人，帶來更多希望與夢想，就樂此不疲，未來還想去報考街頭藝人，協助公益團體幫助弱勢邊緣人。
▲目前在彰化福興鄉西勢國小任教英文老師，以「造型氣球」義賣。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.02） 

創世基金會表示植物人服務是條長遠又艱辛的路，「愛倍增 心串連」，非常感謝有社會大眾及各界團體的愛心支持捐輸，目前協助原床泡澡、傷口護理、衛教指導、營養評估等項目，全程免費，有需要的民眾皆可電洽服務。 

關鍵字創世基金會植物人公益頂新
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