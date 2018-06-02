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中央社

出書談八九六四 日作家盼能出版中譯本

中央社2018/06/02 15:52
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北2日電）日本作家安田峰俊5月底在日本出版講述天安門事件親歷者故事的著作「八九六四」。他受訪時表示，中國管控自由越來越嚴，今後很難再做該類採訪，因此希望這本書能在中文地區翻譯出版。

美國之音中文網報導，這本書匯集在中國、香港、台灣、日本採訪的22名中國人、日本人，大部分是親歷八九學運的人。為免被中國政府迫害，受訪者大多匿名處理。

報導引述安田峰俊表示，他從2011年開始採訪，用4年時間採訪了60多人，最後篩選出22人的描述。

他在這段過程中與中國人對話發現，除了八九學運那一代人以外，幾乎沒人積極思考中國民主化，年輕人和農村的人說信賴中共領導人習近平體制的還不少。

安田峰俊指出，中國不民主，但「成功地做了強國」，GDP成長是日本的幾倍，在國際社會和經濟上的存在感都明顯超越日本。國民生活雖不能說全民富裕，但可見明顯改善和進步。

他表示，自己作為民主國家的日本人，很想知道為什麼中國沒有民主化的必要、為什麼中國不民主也能贏日本、為什麼八九六四以後，中國沒發生本該是正確的民主化運動。

安田峰俊也提到，中國管控自由越來越嚴，全球監視鏡頭7成集中在中國，而且還有先進的臉部識別、監聽保存技術等，今後很難再做類似的採訪，因此希望這本書能在中文地區翻譯出版。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1070602

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