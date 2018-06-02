106年離婚5萬多對 半數婚齡未滿8年

婚齡結構來看，統計指出，以婚齡未滿5年者1萬8454對占33.90%最多，5年到9年者1萬1737對占21.56%次之，婚齡10年以上者則隨著婚齡漸增而漸減。

根據統計，離婚者的婚齡中位數為7.5年，即106年離婚者有半數婚齡未滿8年，較105年略減0.31年，較97年微減0.03年。

內政部分析，近10年的離婚對數呈波動趨勢，97年離婚5萬6013對，緩增至99年5萬8037對的高點，主要為外配離婚增加所致，之後緩減向下；103年5萬3144對為低點後，再緩增向上。

統計進一步分析，102年到106年未滿5年離婚者占比超過30%，並以106年33.90%為最高；離婚者婚齡中位數間有起伏，於103年達8.1年高點後，已連續3年下降，因婚齡未滿5年對數增加所致。

以國籍別來看，統計指出，106年離婚對數中以夫妻皆為本國籍者占80.19%最高，與非本國籍聯姻者占19.81%，即每5對離婚者中就有一對夫妻其中一方為非本國籍，非本國籍又以大陸港澳地區者占11.15%最多，東南亞國籍者占7.42％次之。(編輯：陳永昌) 1070602