NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈賴揆視察台南　為民進黨參選人打氣劉若英自編自導《後來的我們》8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

106年離婚5萬多對 半數婚齡未滿8年

中央社2018/06/02 15:54
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北2日電）內政部最新統計，民國106年離婚對數計5萬4439對，較105年增加589對。離婚者的婚齡中位數為7.5年，等於半數離婚者婚齡未滿8年，平均每天離婚對數為149.15對。

根據內政部最新統計，106年離婚對數有5萬4439對，較105年增加589對，平均每天離婚對數為149.15對，較105年平均每天增加1.61對，較97年減少4.56對。

婚齡結構來看，統計指出，以婚齡未滿5年者1萬8454對占33.90%最多，5年到9年者1萬1737對占21.56%次之，婚齡10年以上者則隨著婚齡漸增而漸減。

根據統計，離婚者的婚齡中位數為7.5年，即106年離婚者有半數婚齡未滿8年，較105年略減0.31年，較97年微減0.03年。

內政部分析，近10年的離婚對數呈波動趨勢，97年離婚5萬6013對，緩增至99年5萬8037對的高點，主要為外配離婚增加所致，之後緩減向下；103年5萬3144對為低點後，再緩增向上。

統計進一步分析，102年到106年未滿5年離婚者占比超過30%，並以106年33.90%為最高；離婚者婚齡中位數間有起伏，於103年達8.1年高點後，已連續3年下降，因婚齡未滿5年對數增加所致。

以國籍別來看，統計指出，106年離婚對數中以夫妻皆為本國籍者占80.19%最高，與非本國籍聯姻者占19.81%，即每5對離婚者中就有一對夫妻其中一方為非本國籍，非本國籍又以大陸港澳地區者占11.15%最多，東南亞國籍者占7.42％次之。(編輯：陳永昌) 1070602

出書談八九六四 日作家盼...北市都更產值達17兆 姚...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan